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Морозно та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

23 лютого 2023 07:51
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Прогноз погоди на 23 лютого: мороз до -16, а опади припиняться
Уже 25 лютого в Україні очікується потепління
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 23 лютого, на українців чекає морозна погода. При цьому синоптики прогнозують, що опадів не буде. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр

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Прогноз погоди на 23 лютого

Сьогодні в Україні буде без опадів. Мінлива хмарність.

Вітер північний з переходом у західній частині на південно-східний 5-10 м/с. На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Температура у східних та північно-східних областях вночі 11-16°С морозу, вдень 3-8°С морозу; у західних, більшості південних областей та в Криму вночі 0-5°С морозу, вдень 2-7°С тепла, на Закарпатті до 10°С тепла; на решті території вночі 5-10°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

Погода в Україні 23 лютого

Прогноз погоди по Київщині на 23 лютого

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с.

Температура по області вночі 5-10°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла, по Києву вночі 7-9°С морозу, вдень близько 0°С.

Коли чекати потепління

Як повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко, уже з 25 лютого українців чекає потепління. 

За словами Діденко, найближча ніч ще буде холодною. Температура повітря у нічні години опускатиметься на сході України до -10-15 градусів, у більшості областей до -4-11 градусів, на заході та півдні до -1-5 градусів, а потепління очікується з 25 лютого. 

Також, відповідно до прогнозу,  23 лютого вдень в Україні очікується суха, часто сонячна, погода. Лише на півдні Криму можливі невеликі опади. Сильного вітру не буде.

Протягом дня температура повітря становитиме: на заході України +2+8 градусів, на сході -4-8 градусів, на решті території від -3 градусів до +2 градусів.

Прогноз погоди 22 лютого

У Києві у четвер, 23 лютого, буде сухо, переважно сонячно й холодно. Вночі -5-7 градусів, вдень -1-3 градуси.

Наступна ніч у столиці також ще очікується морозною, далі — потепліє, у суботу, 25 лютого,  можливо навіть до +8+10 градусів. 

"Початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку, температуру повітря з періодичними опадами та часом рвучким вітром", — додала Діденко. 

Нагадаємо, у Карпатах продовжується справжня зима. Гору Піп Іван замело снігом після п'яти діб шторму.

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