Прогноз погоды на 23 февраля: мороз до -16, а осадки прекратятся

Морозно и без осадков: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 23 февраля, украинцев ожидает морозная погода. При этом синоптики прогнозируют, что осадков не будет.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Прогноз погоды на 23 февраля.
Сегодня в Украине будет без осадков. Облачно с прояснениями.
Ветер северный с переходом в западной части на юго-восточный 5-10 м/с. На дорогах северо-восточных областей местами гололедица.
Температура в восточных и северо-восточных областях ночью 11-16° С мороза, днем 3-8° С мороза; в западных, большинстве южных областей и в Крыму ночью 0-5°С мороза, днем 2-7°С тепла, в Закарпатье до 10°С тепла; на остальной территории ночью 5-10°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла.
Прогноз погоды по Киевской области на 23 февраля
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с.
Температура по области ночью 5-10°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла, по Киеву ночью 7-9°С мороза, днем около 0°С.
Когда ждать потепления
Как сообщила народный синоптик Наталья Диденко, уже с 25 февраля украинцев ждет потепление.
По словам Диденко, ближайшая ночь будет холодной. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться на востоке Украины до -10-15 градусов, в большинстве областей -4-11 градусов, на западе и юге до -1-5 градусов, а потепление ожидается с 25 февраля.
Также, согласно прогнозу, 23 февраля днем в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода. Лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки. Сильного ветра не будет.
В течение дня температура воздуха будет составлять: на западе Украины +2+8 градусов, на востоке -4-8 градусов, на остальной территории от -3 до +2 градусов.
В Киеве в четверг, 23 февраля, будет сухо, преимущественно солнечно и холодно. Ночью -5-7 градусов, днем -1-3 градуса.
Следующая ночь в столице также еще ожидается морозной, далее потеплеет, в субботу, 25 февраля, возможно даже до +8+10 градусов.
"Начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую, температуру воздуха с периодическими осадками и временами порывистым ветром", — добавила Диденко.
Напомним, в Карпатах продолжается настоящая зима. Гору Поп Иван замело снегом после пяти суток шторма.