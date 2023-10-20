Мовознавці розповіли, як правильно назвати українською слово "кульок"

Продавець на ринку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дуже часто в нашому побуті ми можемо чути слово "кульок". До прикладу: "бабуся принесла з магазину кульок апельсинів" або "хлопчик приніс мамі кульок, аби вона склала його речі". Проте такого слова в нашій мові немає.

Мовознавці "Kyiv Dictionary" розповіли, як правильно перекласти це слово, яке було запозичене з російської мови.

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Чим замінити слово "кульок"

Фахівці радять вживати такі відповідники:

пакет (пакетик);

торба (торбинка);

мішок (мішечок).

"Імовірно, сумніви щодо доцільності вживання слова пакет часто спричинені тим, що Словник української мови в 11 томах (СУМ-11) визначає пакет тільки як паперовий мішок. Однак згаданий словник видано протягом 1970–1980 років, тому значна кількість визначень у ньому морально застарілі", — поянили у повідомленні.

Вживання українських відповідників

Спираючись на мовну практику, стає зрозуміло, що слово "пакет (пакетик)" сьогодні вживається для того, аби позначити відповідні предмети, які є різного розміру та виготовлені з різноманітних матеріалів. Наприклад:

пластиковий пакет,

целофановий пакет,

паперовий пакет та інші.

Також в такому значенні вживаються і слова:

торба (торбинка),

мішок (мішечок) тощо.

Тому мовознавці радять вживати на заміну слову "кульок" будь-який відповідник із зазначених вище слів.

Нагадаємо, раніше вчитель-мовознавець Олександр Авраменко пояснив, в чому різниця між схожими словами "мати" і "матір" в українській мові.