Мовознавці розповіли, як правильно назвати українською слово "кульок"
Дуже часто в нашому побуті ми можемо чути слово "кульок". До прикладу: "бабуся принесла з магазину кульок апельсинів" або "хлопчик приніс мамі кульок, аби вона склала його речі". Проте такого слова в нашій мові немає.
Мовознавці "Kyiv Dictionary" розповіли, як правильно перекласти це слово, яке було запозичене з російської мови.
Чим замінити слово "кульок"
Фахівці радять вживати такі відповідники:
- пакет (пакетик);
- торба (торбинка);
- мішок (мішечок).
"Імовірно, сумніви щодо доцільності вживання слова пакет часто спричинені тим, що Словник української мови в 11 томах (СУМ-11) визначає пакет тільки як паперовий мішок. Однак згаданий словник видано протягом 1970–1980 років, тому значна кількість визначень у ньому морально застарілі", — поянили у повідомленні.
Вживання українських відповідників
Спираючись на мовну практику, стає зрозуміло, що слово "пакет (пакетик)" сьогодні вживається для того, аби позначити відповідні предмети, які є різного розміру та виготовлені з різноманітних матеріалів. Наприклад:
- пластиковий пакет,
- целофановий пакет,
- паперовий пакет та інші.
Також в такому значенні вживаються і слова:
- торба (торбинка),
- мішок (мішечок) тощо.
Тому мовознавці радять вживати на заміну слову "кульок" будь-який відповідник із зазначених вище слів.
Нагадаємо, раніше вчитель-мовознавець Олександр Авраменко пояснив, в чому різниця між схожими словами "мати" і "матір" в українській мові.
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