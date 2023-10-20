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Мовознавці розповіли, як правильно назвати українською слово "кульок"

20 жовтня 2023 09:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Мовознавці розповіли, як правильно назвати українською слово "кульок"
Продавець на ринку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Дуже часто в нашому побуті ми можемо чути слово "кульок". До прикладу: "бабуся принесла з магазину кульок апельсинів" або "хлопчик приніс мамі кульок, аби вона склала його речі". Проте такого слова в нашій мові немає.

Мовознавці "Kyiv Dictionary" розповіли, як правильно перекласти це слово, яке було запозичене з російської мови.

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Чим замінити слово "кульок" 

Фахівці радять вживати такі відповідники:

  • пакет (пакетик);
  • торба (торбинка);
  • мішок (мішечок).

"Імовірно, сумніви щодо доцільності вживання слова пакет часто спричинені тим, що Словник української мови в 11 томах (СУМ-11) визначає пакет тільки як паперовий мішок. Однак згаданий словник видано протягом 1970–1980 років, тому значна кількість визначень у ньому морально застарілі", — поянили у повідомленні. 

Вживання українських відповідників

Спираючись на мовну практику, стає зрозуміло, що слово "пакет (пакетик)" сьогодні вживається для того, аби позначити відповідні предмети, які є різного розміру та виготовлені з різноманітних матеріалів. Наприклад:

  • пластиковий пакет,
  • целофановий пакет,
  • паперовий пакет та інші.

Також в такому значенні вживаються і слова: 

  • торба (торбинка),
  • мішок (мішечок) тощо.

Тому мовознавці радять вживати на заміну слову "кульок" будь-який відповідник із зазначених вище слів.

Нагадаємо, раніше вчитель-мовознавець Олександр Авраменко пояснив, в чому різниця між схожими словами "мати" і "матір" в українській мові. 

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