Языковеды рассказали, как правильно назвать на украинском слово "кулек"

Продавец на рынке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Очень часто в нашем быту мы можем слышать слово "кулек". Например: "бабушка принесла из магазина кулек апельсинов" или "мальчик принес маме кулек, чтобы она сложила его вещи". Однако такого слова в нашем языке нет.

Языковеды "Kyiv Dictionary" рассказали, как правильно перевести это слово, заимствованное из русского языка.

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Чем заменить слово "кулек"

Специалисты советуют употреблять следующие соответствия:

пакет (пакетик);

торба (торбинка);

мішок (мішечок).

"Вероятно, сомнения в целесообразности употребления слова пакет часто вызваны тем, что Словарь украинского языка в 11 томах (СУМ-11) определяет пакет только как бумажный мешок. Однако упомянутый словарь издан в течение 1970–1980 годов, поэтому значительное количество определений в нем морально устарело", — объяснили в сообщении.

Употребление украинских соответствий

Опираясь на языковую практику, становится понятно, что слово "пакет (пакетик)" сегодня употребляется для того, чтобы обозначить соответствующие предметы, которые имеют разный размер и изготовлены из различных материалов. К примеру:

пластиковый пакет,

целлофановый пакет,

бумажный пакет и другие.

Также в таком смысле употребляются и слова:

торба (торбинка),

мішок (мішечок) и т.д.

Поэтому языковеды советуют употреблять на замену слову "кулек" любое соответствие из указанных выше слов.

Напомним, ранее учитель-языковед Александр Авраменко объяснил, в чем разница между схожими словами "мати" и "матір" в украинском языке.