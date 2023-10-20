Языковеды рассказали, как правильно назвать на украинском слово "кулек"
Очень часто в нашем быту мы можем слышать слово "кулек". Например: "бабушка принесла из магазина кулек апельсинов" или "мальчик принес маме кулек, чтобы она сложила его вещи". Однако такого слова в нашем языке нет.
Языковеды "Kyiv Dictionary" рассказали, как правильно перевести это слово, заимствованное из русского языка.
Чем заменить слово "кулек"
Специалисты советуют употреблять следующие соответствия:
- пакет (пакетик);
- торба (торбинка);
- мішок (мішечок).
"Вероятно, сомнения в целесообразности употребления слова пакет часто вызваны тем, что Словарь украинского языка в 11 томах (СУМ-11) определяет пакет только как бумажный мешок. Однако упомянутый словарь издан в течение 1970–1980 годов, поэтому значительное количество определений в нем морально устарело", — объяснили в сообщении.
Употребление украинских соответствий
Опираясь на языковую практику, становится понятно, что слово "пакет (пакетик)" сегодня употребляется для того, чтобы обозначить соответствующие предметы, которые имеют разный размер и изготовлены из различных материалов. К примеру:
- пластиковый пакет,
- целлофановый пакет,
- бумажный пакет и другие.
Также в таком смысле употребляются и слова:
- торба (торбинка),
- мішок (мішечок) и т.д.
Поэтому языковеды советуют употреблять на замену слову "кулек" любое соответствие из указанных выше слов.
Напомним, ранее учитель-языковед Александр Авраменко объяснил, в чем разница между схожими словами "мати" и "матір" в украинском языке.
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