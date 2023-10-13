В чому різниця між "мати" та "матір'ю" українською: відповідь мовознавців

Мати з донькою. Фото: freepik

Між схожими словами "мати" і "матір" в українській мові існує деяка різниця. Але розібратися в цьому доволі нескладно.

Це пояснив вчитель-мовознавець Олександр Авраменко.

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То як же правильно

За словами фахівця, іменник "мати" — це форма називного відмінка (хто? що?), а "матір" — знахідного (кого? що?).

"Наприклад, на картині ми бачимо кого? що? — матір (знахідний відмінок). Малого Ісуса тримає на руках (хто? що?) — мати (називний відмінок)", — пояснив він.

Водночас він зауважив, що у людей може виникати проблема зі вживанням слова "тато".

"А точніше — з "татами" (у множині). Різні джерела подають різну, іноді навіть діаметрально протилежну інформацію про наголошування слова "тато" у множині. Ми ж будемо орієнтуватися на чинний правопис. Тож, запамʼятайте: у множині треба сказати не "татА", а "татИ". Наприклад: "Щасливі татИ забирають дітей із садочка", — пояснив Авраменко.

Нагадаємо, що раніше лінгвісти та мовознавці дали поради щодо правильності вимови та написання слова "листопад". Також експерти порадили, як правильно позбутися зайвих слів в українському мовленні.