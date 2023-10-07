Урок граматики: як позбутися зайвих слів у мовленні

Мовознавець Олександр Авраменко пояснює правила правопису. Фото: скриншот

У сучасній українській мові ми часто вживаємо слова, без яких можна спокійно обійтися. Їз легко можна викинути із фрази. І при цьому зміст не зміниться.

Мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці пояснив, як позбутися від "порожніх слів" у мовленні.

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Зайві слова у мовленні

В одному із своїх відеоуроків мовознавець Олександр Автраменко розповів про зайві слова.

"От, скажімо, сполуки слів "офіційні документи" або "підніматися вгору". На перший погляд, усе в межах норми. Але навіщо вживати слова, які нічого не додають. Документи — це ж і так офіційні папери. То для чого додавати прикметник "офіційні". Так само "підніматися вгору". Хіба можна "підніматися вниз"? Тут слово "вгору" зайве", — пояснив мовознавець.

Ще одним із таких прикладів є фраза "вітати з досягнутими успіхами". Тут не потрібно вживати слово "досягнуті", адже нікому не спало б на думку вітати з успіхами, яких не досягнуто, зазначив Авраменко.

"Друзі, надлишкові, а отже, порожні слова називають словоблуддям. Тож уникаймо їх і дбаймо про чистоту свого мовлення", — підсумував Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці пояснив з якої літери потрібно писати "з днем народження" і чи є винятки.

Коли ми вітаємо своїх рідних, друзів чи знайомих з їхнім персональним святом, то за звичкою найчастіше можемо писати фразу "З Днем народження!" з великої літери. Проте виявляється, що, згідно з чинним правописом, таке написання вважається некоректним.

Олександр Авраменко зазначає, що у фразі "З днем народження!" слово "день" треба писати з малої літери.