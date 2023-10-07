Урок грамматики: как избавиться от лишних слов в речи

Языковед Александр Авраменко объясняет правила правописания. Фото: скриншот

В современном украинском языке мы часто употребляем слова, без которых можно спокойно обойтись. Их легко можно выбросить из фразы. И при этом содержание не изменится.

Языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как избавиться от "пустых слов" в речи.

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Лишние слова в речи

В одном из своих видеоуроков языковед Александр Автраменко рассказал о лишних словах.

"Вот, скажем, соединения слов "официальные документы" или "подниматься вверх". На первый взгляд, все в пределах нормы. Но зачем употреблять ничего, которые ничего не добавляют. Документы — это ведь и так официальные бумаги. То для чего добавлять прилагательное "официальные". Так же "подниматься вверх". Разве можно "подниматься вниз"? Здесь слово "вверх" лишнее", — объяснил языковед.

Еще одним из таких примеров есть фраза "приветствовать с достигнутыми успехами". Здесь не нужно употреблять слово "достигнутые", ведь никому не пришло бы в голову приветствовать с успехами, которые не достигнуты, отметил Авраменко.

"Друзья, избыточные, а значит, пустые слова называют словоблудием. Поэтому избегаем их и заботимся о чистоте своей речи", — подытожил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил с какой буквы нужно писать "с днем рождения" и есть ли исключения.

Когда мы поздравляем своих родных, друзей или знакомых с их персональным праздником, то, по привычке, чаще всего можем писать фразу "С Днем рождения!" с большой буквы. Однако оказывается, что, согласно действующему правописанию, такое написание считается некорректным.

Александр Авраменко отмечает, что во фразе "С днем рожденья!" слово "день" нужно писать с маленькой буквы.