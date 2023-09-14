Урок граматики: як правильно писати фразу "З днем народження!"

Мовознавець Олександр Авраменко пояснює правила правопису. Фото: скриншот

Часто виникає дилема, як правильно написати фразу "З днем народження!" — з великої чи малої літери.

Мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці пояснив з якої літери потрібно писати "з днем народження" і чи є винятки.

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Правила правопису

Коли ми вітаємо своїх рідних, друзів чи знайомих з їхнім персональним святом, то за звичкою найчастіше можемо писати фразу "З Днем народження!" з великої літери. Проте виявляється, що, згідно з чинним правописом, таке написання вважається некоректним.

Олександр Авраменко зазначає, що у фразі "З днем народження!" слово "день" треба писати з малої літери.

Втім, є і винятки. Наприклад, якщо в хочете виказати людині повагу, то можна написати у привітанні фразу "З Днем народження!" з великої літери.

"Якщо ви хочете продемонструвати свою особливу повагу до людини, яку вітаєте, то не буде гріхом у вітальній листівці чи соціальних мережах написати слово "день" з великої літери. У такий спосіб ви, звичайно, виявите повагу до цієї людини. Це стилістичний прийом", — зазначив Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці з української мови розповів, як правильно вітатися. За його словами, вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок (чого?): "Доброго ранку!" А вдень і ввечері потрібно використовувати називний відмінок (що?): "Добрий день!", "Добрий вечір!".