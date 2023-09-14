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Урок грамматики: как правильно писать фразу "С днем рождения!"

14 сентября 2023 04:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Урок грамматики: как правильно писать фразу "С днем рождения!"
Языковед Александр Авраменко объясняет правила правописания. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Часто возникает дилемма, как правильно написать фразу "С днем рожденья!" — с большой или малой буквы.

Языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил с какой буквы нужно писать "с днем рождения" и есть ли исключения.

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Правила правописания

Когда мы поздравляем своих родных, друзей или знакомых с их персональным праздником, то, по привычке, чаще всего можем писать фразу "С Днем рождения!" с большой буквы. Однако оказывается, что, согласно действующему правописанию, такое написание считается некорректным.

Александр Авраменко отмечает, что во фразе "С днем рожденья!" слово "день" нужно писать с маленькой буквы.

Впрочем, есть и исключения. Например, если вы хотите выразить человеку уважение, то можно написать в поздравлении фразу "С Днем рождения!" с большой буквы.

"Если вы хотите продемонстрировать свое особое уважение к приветствуемому человеку, то не будет грехом в поздравительной открытке или социальных сетях написать слово "день" с большой буквы. Таким образом вы, конечно, проявите уважение к этому человеку. Это стилистический прием", — отметил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно здороваться. По его словам, днем и вечером нужно использовать именительный падеж (что?): "Добрый день!", "Добрый вечер!".

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