В чем разница между "мати" и "матір'ю" по-украински: ответ языковедов

Мать с дочерью. Фото: freepik

Между схожими словами "мати" и "матір" в украинском языке существует некоторая разница. Но разобраться в этом достаточно несложно.

Это объяснил учитель-языковед Александр Авраменко.

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Так как же правильно

По словам специалиста, существительное "мати" — это форма именительного падежа (кто? что?), а "матір" — винительного (кого? что?).

"К примеру, на картине мы видим кого? что? — матір (винительный падеж). Маленького Иисуса держит на руках (кто? что?) — мати (именительный падеж)", — объяснил он.

В то же время он отметил, что у людей может возникать проблема с употреблением слова "тато".

"А точнее — с "татами" (во множественном числе). Разные источники подают разную, иногда даже диаметрально противоположную информацию о акценте слова "тато" во множественном числе. Мы же будем ориентироваться на действующее правописание. Итак, запомните: во множественном числе надо сказать не "татА", а "татИ". Например: "Щасливі татИ забирають дітей із садочка", — объяснил Авраменко.

Напомним, что ранее лингвисты и языковеды дали советы по правильности произношения и написанию слова "листопад". Также эксперты посоветовали, как правильно избавиться от лишних слов в украинском произношении.