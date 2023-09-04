Укриття в школах: у МОН прозвітували про ремонти

Укриття в закладах освіти. Фото: Новини.LIVE

Наявність укриття — головне правило для навчальних закладів, аби працювати в офлайн-форматі. І якщо для більшості шкіл це питання болюче і досі, адже максимум, що вони отримали — ремонт підвального приміщення, то деякі заклади освіти майже повністю облаштовані.

Про які об’єкти йдеться, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

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"У 2022 році, коли було прийняте рішення повертати дітей до школи, наскільки я пам’ятаю, було укриттями обладнано всього 15% закладів освіти. Станом на сьогодні ми можемо говорити про цифри навіть 95%. Заклади професійно-технічної освіти облаштовані на 95%, також 86% коледжів обладнані укриттями", — сказав Вітренко.

Він додав, що у закладах професійно-технічної освіти найкраща ситуація, бо вони були розташовані у промислових містах і там є навіть протирадіаційні укриття.

"Також хочу сказати, що у дитячих садочках станом на сьогодні ситуація найскладніша, бо є такі приміщення, де конструктивно неможливо обладнати укриття. Тому там інші рішення — метро або поруч паркінг. Є такі історії, що садочки і школи уклали договір поруч із церквою і діти під час тривоги йдуть до церкви", — додав Вітренко.

Нагадаємо, Новини.LIVE дізналося, скільки шкіл запрацювали в Україні з початком нового навчального року і в якому форматі.