Онлайн навчання: скільки шкіл не відкрилися цьогоріч

Проведення уроків онлайн. Фото: president.gov.ua

В Україні стартував новий навчальний рік, вже другий в умовах повномасштабної війни. Через відсутність укриття або ж через близькість до лінії фронту не всі школи запрацювали в режимі очного навчання.

Скільки шкіл працюють онлайн, а скільки офлайн, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

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"Цього року кількість шкіл, які працюють в очному режимі, зросла. Станом на сьогодні на території України, яка контролюється нашим урядом, працює 12 900 шкіл. З них 6 500 шкіл працюють лише у звичайному форматі, 2 480 шкіл працюють у дистанційному, 3 800 шкіл працюють у змішаному форматі. Загальна кількість учнів у нас 3,9 мільйона", — сказав Вітренко.

За його словами, більшість шкіл в онлайн-форматі працюють у прифронтових регіонах — в Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях. Розраховувалася відстань від лінії зіткнення в межах 60 км, куди може діставати ствольна артилерія ворога.

Нагадаємо, відомо, що новий навчальний рік в Україні розпочався першого вересня, коли діти після тривалих літніх канікул повернулися до школи. Але мало хто знає, чому саме на цю дату припадає новий навчальний рік та яка історія цієї дати.