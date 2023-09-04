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В МОН назвали количество школ, которые не смогли перейти в офлайн-формат. Эксклюзив

4 сентября 2023 12:30
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Онлайн обучение: сколько школ не открылось в этом году
Проведение уроков онлайн. Фото: president.gov.ua
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине стартовал новый учебный год, уже второй в условиях полномасштабной войны. Из-за отсутствия укрытий или же из-за близости к линии фронта не все школы заработали в режиме очного обучения.

Сколько школ работают онлайн, а сколько офлайн, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

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"В этом году количество школ, работающих в очном режиме, возросло. По состоянию на сегодняшний день на территории Украины, которая контролируется нашим правительством, работает 12 900 школ. Из них 6 500 школ работают только в обычном формате, 2 480 школ работают в дистанционном, 3 800 школ работают в смешанном формате. Общее количество учащихся у нас, 3,9 миллиона" , — сказал Витренко.

По его словам, большинство школ в онлайн-формате работают в  прифронтовых регионах — в Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Рассчитывалось расстояние от линии столкновения в пределах 60 км, куда может доставать ствольная артиллерия врага.

Напомним, известно, что новый учебный год в Украине начался первого сентября, когда дети после долгих летних каникул вернулись в школу. Но немногие знают, почему именно на эту дату выпадает новый учебный год и какова история этой даты.

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