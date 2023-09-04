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На 95% обеспечены укрытиями: о каких учебных заведениях отчитались в МОН. Эксклюзив

4 сентября 2023 22:39
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Укрытие в школах: в МОН отчитались о ремонтах
Укрытие в учебных заведениях. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Наличие укрытия — главное правило для учебных заведений, чтобы работать в очном формате. И если для большинства школ этот вопрос болезненный до сих пор, ведь максимум, что они получили — ремонт подвального помещения, то некоторые учебные заведения почти полностью обустроены.

О каких объектах идет речь, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

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"В 2022 году, когда было принято решение возвращать детей в школу, насколько я помню, было укрытиями оборудовано всего 15% учебных заведений. По состоянию на сегодняшний день мы можем говорить о цифрах даже 95%. Учреждения профессионально-технического образования обустроены на 95% , также 86% колледжей обеспечены укрытиями", — сказал Витренко.

Он добавил, что в учреждениях профессионально-технического образования лучшая ситуация, потому что они были расположены в промышленных городах и там есть даже противорадиационные укрытия.

"Также хочу сказать, что в детских садах на сегодня ситуация самая сложная, потому что есть такие помещения, где конструктивно невозможно оборудовать укрытие. Поэтому там другие решения — рядом метро или паркинг. Есть такие истории, что садики и школы заключили договор рядом с церковью и дети во время тревоги идут в церковь", — добавил Витренко.

Напомним, Новини.LIVE узнало, сколько школ заработали в Украине с началом нового учебного года и в каком формате.

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