На дні Каховського водосховища є надзвичайно цінні речі, — археологиня

Археологиня Евеліна Кравченко. Фото: facebook.com/evelina.kravchenko

З розкопок, які передували затопленню Каховської ГЕС, стало зрозуміло, що на його дні знаходяться надзвичайно цінні речі. Вони охоплюють довгий період — починаючи від доби палеометалів і закінчуючи козацькою добою.

Проце в інтерв'ю РБК-Україна розповіла старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко.

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"Великий Луг - так називається ця місцина, є надзвичайно цікавий з точки зору його значення для давніх суспільств. Там зосереджено багато поховальних пам’яток доби енеоліту та ранньої бронзи. Для цього періоду характерні курганні насипи. Їх переважно ставили на підвищеннях, а там маємо протилежну ситуацію - тодішні люди свої поховальні пам'ятки розміщували внизу, ближче до води", — пояснила археологиня.

Кравченко розповіла, що на даний багато цікавих для розкопок територій перебувають під окупацією. Російські науковці працюють там і намагаються підігнати знахідки під власні історичні міфи.

"Кам'яну могилу зараз зробили філіалом Херсонесу Таврійського. Яким вона боком його стосується, наші науковці навіть здогадок не мають, але російські науковці це схвалили, не знати чим керуючись. Частина речей із фондів заповідника Кам'яна могила зараз в Криму на виставці", — розповіла Кравченко.

Чому не можна почати розкопки зараз

Водночас науковиця підкреслила, що наразі рано говорити про відновлення розкопок. Це небезпечно для життя археологів. У тому числі ризикують і так звані "чорні археологи", які прибувають у ту місцевіть заради наживи.

"Думаю, що не раніше наступного року, бо там зараз середовище насичене бактеріями, які не дозволяють археологічній експозиції повноцінно працювати. Це ж треба годинами лежати на землі, розчищаючи знахідку під палючим сонцем. Людина в біозахисному костюмі помре від такої роботи", — пояснила Кравченко.

Нагадаймо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що розташовується за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка.

Внаслідок теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

Метою теракту росіян було зупинити просування контрнаступу ЗСУ.