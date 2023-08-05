На дне Каховского водохранилища чрезвычайно ценные вещи, — археологиня

Археология Эвелина Кравченко. Фото: facebook.com/evelina.kravchenko

Из раскопок, предшествовавших затоплению Каховской ГЭС, стало понятно, что на его дне находятся чрезвычайно ценные вещи. Они охватывают долгий период — начиная со времени палеометалов и заканчивая казацкими временами.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко.

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"Великий Луг - так называется это место, чрезвычайно интересен с точки зрения его значения для древних обществ. Там сосредоточено много погребальных памятников эпохи энеолита и ранней бронзы. Для этого периода характерны курганные насыпи. Их преимущественно ставили на повышениях, а там имеем противоположную ситуацию – тогдашние люди свои погребальные памятники размещали внизу, ближе к воде», — объяснила археолог.

Кравченко рассказала, что на данный момент много интересных для раскопок территорий находятся под оккупацией. Российские ученые там работают и пытаются подогнать находки под собственные исторические мифы.

"Каменную могилу сейчас сделали филиалом Херсонеса Таврического. Какой она стороной его касается, у наших ученых даже догадок нет, но российские ученые это одобрили, не знать чем руководствуясь. Часть вещей из фондов заповедника Каменная могила сейчас в Крыму на выставке", — рассказала Кравченко.

Почему нельзя начать раскопки сейчас

В то же время ученая подчеркнула, что пока рано говорить о возобновлении раскопок. Это небезопасно для жизни археологов. Среди них рискуют и так называемые "черные археологи", прибывающие в ту местность ради наживы.

"Думаю, что не раньше следующего года, потому что там сейчас среда насыщена бактериями, которые не позволяют археологической экспозиции полноценно работать. Это же надо часами лежать на земле, расчищая находку под палящим солнцем. Человек в биозащитном костюме умрет от такой работы", — пояснила Кравченко.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции , располагающийся в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка.

В результате теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Целью теракта россиян было остановить продвижение контрнаступления ВСУ.