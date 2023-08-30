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На Київщині чоловік під інструкції медиків врятував жінку, яка вже не дихала

30 серпня 2023 10:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині чоловік під інструкції медиків врятував жінку, яка вже не дихала
На Київщині чоловік під інструкції медиків врятував жінку, яка вже не дихала. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Боярці, що в Київській області, чоловік знайшов непритомне тіло жінки прямо на подвірʼї її власного будинку. Сусіду вдалося врятувати непритомну під чіткі інструкції медиків.

Про це повідомляє Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Медики розповідають, що шлях до пацієнтки виявився непростим, адже з пункту виклику до пункту призначення чимала відстань.

Однак приятель жінки не розгубився і почав самостійно надавати непритомній домедичну допомогу, перебуваючи на звʼязку з диспетчером.

Чоловік невтомно робив непрямий масаж серця та штучне дихання.

За життя жінки боролися майже годину

"Реанімаційні заходи тривали більше ніж пів години. Ми усі завзято боролися з клінічною смертю пацієнтки. Тому в хід йшли усі знання і навички: непрямий масаж серця, ШВЛ за допомогою мішка Амбу, кардіограф і дефібрилятор, а також інтубація трахеї,"  під враженнями від спогадів ділиться Ростислав Олегович", — кажуть медики.

Спочатку медикам вдалось відновити пульс, а згодом — почули поодинокі вдихи.

"У важкому, але стабільному стані, жінку перемістили в салон санітарного транспорту та доставили свою важку пацієнтку до реанімаційного відділення лікарні інтенсивного лікування Боярської міської ради", — додали медики.

Нагадаємо, раніше виписали, що в Київській області в селі Гребені чоловіка вкусила змія. Спочатку потерпілого намагалися врятувати в Кагарлику, але потім відправили до Київської реанімації.

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