В Киевской области мужчина под инструкции медиков спас женщину, которая уже не дышала. Фото: соцсети

В Боярке, что в Киевской области, мужчина нашел без сознания тело женщины прямо во дворе ее собственного дома. Соседу удалось спасти потерпевшую под четкие инструкции медиков.

Об этом сообщает Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Медики рассказывают, что путь к пациенту оказался непростым, ведь с пункта вызова в пункт назначения немалое расстояние.

Однако приятель женщины не растерялся и начал самостоятельно оказывать без сознания к медицинской помощи, находясь на связи с диспетчером.

Мужчина без устали делал косвенный массаж сердца и искусственное дыхание.

За жизнь женщины боролись почти час

"Реанимационные мероприятия продолжались более получаса. Мы все упорно боролись с клинической смертью пациентки. Поэтому в ход шли все знания и навыки: косвенный массаж сердца, ИВЛ с помощью мешка Амбу, кардиограф и дефибриллятор, а также интубация трахеи" — под впечатлениями от воспоминаний делится Ростислав Олегович", — говорят медики.

Сначала медикам удалось восстановить пульс, а потом услышали одиночные вдохи.

"В тяжелом, но стабильном состоянии женщину переместили в салон санитарного транспорта и доставили свою тяжелую пациентку в реанимационное отделение больницы интенсивного лечения Боярского городского совета", — добавили медики.

Напомним, ранее выписали, что в Киевской области в селе Гребени мужчину укусила змея. Сначала потерпевшего пытались спасти в Кагарлыке, но затем отправили в Киевскую реанимацию.