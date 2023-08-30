На Київщині неповнолітню дівчину дівчину вразило струмом під час риболовлі
У Київській області в місті Сквира 16-річну дівчину вразило струмом під час риболовлі. Потерпіла перебуває у важкому стані.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Неповнолітню вразило струмом
Дівчина разом з хлопцем проводили час біля однієї із водойм у місті Сквира.
У той момент, коли 16-річна потерпіла закидала вудку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач, після чого дівчина впала на землю.
Неповнолітню екстрено госпіталізували до Білоцерківської лікарні. Вона знаходиться у важкому стані з термічними опіками більшості тіла.
У поліції закликали батьків бути уважними до дозвілля дітей та попереджати про можливі ризики і небезпеку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині в селі Забірʼя з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик. Дитину терміново госпіталізували.