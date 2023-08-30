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На Київщині неповнолітню дівчину дівчину вразило струмом під час риболовлі

30 серпня 2023 17:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині неповнолітню дівчину дівчину вразило струмом під час риболовлі
Знак струму. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області в місті Сквира 16-річну дівчину вразило струмом під час риболовлі. Потерпіла перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Неповнолітню вразило струмом

Дівчина разом з хлопцем проводили час біля однієї із водойм у місті Сквира.

У той момент, коли 16-річна потерпіла закидала вудку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач, після чого дівчина впала на землю.

Неповнолітню екстрено госпіталізували до Білоцерківської лікарні. Вона знаходиться у важкому стані з термічними опіками більшості тіла.

У поліції закликали батьків бути уважними до дозвілля дітей та попереджати про можливі ризики і небезпеку.

 

На Київщині неповнолітню дівчину дівчину вразило струмом під час риболовлі. Фото: поліція Київщини

 

На Київщині неповнолітню дівчину дівчину вразило струмом під час риболовлі. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині в селі Забірʼя з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик. Дитину терміново госпіталізували.

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