Знак струму. Ілюстративне фото: google.com

У Київській області в місті Сквира 16-річну дівчину вразило струмом під час риболовлі. Потерпіла перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Неповнолітню вразило струмом

Дівчина разом з хлопцем проводили час біля однієї із водойм у місті Сквира.

У той момент, коли 16-річна потерпіла закидала вудку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач, після чого дівчина впала на землю.

Неповнолітню екстрено госпіталізували до Білоцерківської лікарні. Вона знаходиться у важкому стані з термічними опіками більшості тіла.

У поліції закликали батьків бути уважними до дозвілля дітей та попереджати про можливі ризики і небезпеку.

На Київщині неповнолітню дівчину дівчину вразило струмом під час риболовлі. Фото: поліція Київщини

На Київщині неповнолітню дівчину дівчину вразило струмом під час риболовлі. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині в селі Забірʼя з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик. Дитину терміново госпіталізували.