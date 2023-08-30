Символ тока. Иллюстративное фото: google.com

В Киевской области в городе Сквира 16-летнюю девушку поразило током во время рыбалки. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Несовершеннолетнюю поразило током

Девушка вместе с парнем проводили время у одного из водоемов в городе Сквира.

В тот момент, когда 16-летняя потерпевшая забрасывала удочку, леска зацепила высоковольтную линию электропередач, после чего девушка упала на землю.

Несовершеннолетнюю экстренно госпитализировали в Белоцерковскую больницу. Она находится в тяжелом состоянии с термическими ожогами большинства тела.

В полиции призвали родителей быть внимательными к досугу детей и предупреждать о возможных рисках и опасностях.

На Киевщине несовершеннолетнюю девушку поразило током во время рыбалки. Фото: полиция Киевщины

На Киевщине несовершеннолетнюю девушку поразило током во время рыбалки. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области в селе Забирье из окна жилого дома выпал двухлетний мальчик. Ребенка срочно был госпитализирован.