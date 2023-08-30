Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow На Киевщине несовершеннолетнюю девушку поразило током во время рыбалки arrow

На Киевщине несовершеннолетнюю девушку поразило током во время рыбалки

30 августа 2023 17:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На Киевщине несовершеннолетнюю девушку поразило током во время рыбалки
Символ тока. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области в городе Сквира 16-летнюю девушку поразило током во время рыбалки. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

Читайте также:

Несовершеннолетнюю поразило током

Девушка вместе с парнем проводили время у одного из водоемов в городе Сквира.

В тот момент, когда 16-летняя потерпевшая забрасывала удочку, леска зацепила высоковольтную линию электропередач, после чего девушка упала на землю.

Несовершеннолетнюю экстренно госпитализировали в Белоцерковскую больницу. Она находится в тяжелом состоянии с термическими ожогами большинства тела.

В полиции призвали родителей быть внимательными к досугу детей и предупреждать о возможных рисках и опасностях.

 

На Киевщине несовершеннолетнюю девушку поразило током во время рыбалки. Фото: полиция Киевщины

 

На Киевщине несовершеннолетнюю девушку поразило током во время рыбалки. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области в селе Забирье из окна жилого дома выпал двухлетний мальчик. Ребенка срочно был госпитализирован.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз