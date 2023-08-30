На Київщині дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху: в якому стані дитина

Малюк плаче. Ілюстративне фото: google.com

На Київщині в селі Забірʼя з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик. Дитину терміново госпіталізували.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Дворічний хлопчик сперся на москітну сітку і випала з другого поверху. Хлопчика терміново шпиталізували. Лікарі діагностували у малюка травму голови.

Будинок, з вікна якого випала дворічна дитина. Фото: поліція Київщини

Батьки, будьте обачними!

У поліції також нагадали батькам, що літо — це час відчинених вікон, а тому:

подбайте про безпеку дітей, не залишайте малечу без нагляду.

пам’ятайте, москітна сітка не захищає, встановлюйте замки безпеки на вікна.

Нагадаємо, раніше ми писали, у Боярці, що в Київській області, чоловік знайшов непритомне тіло жінки прямо на подвірʼї її власного будинку. Сусіду вдалося врятувати непритомну під чіткі інструкції медиків.

Додамо, що в Київській області в селі Гребені чоловіка вкусила змія. Спочатку потерпілого намагалися врятувати в Кагарлику, але потім відправили до Київської реанімації.