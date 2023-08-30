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На Київщині дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху: в якому стані дитина

30 серпня 2023 14:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху: в якому стані дитина
Малюк плаче. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Київщині в селі Забірʼя з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик. Дитину терміново госпіталізували.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Деталі інциденту

Дворічний хлопчик сперся на москітну сітку і випала з другого поверху. Хлопчика терміново шпиталізували. Лікарі діагностували у малюка травму голови.

 

Будинок, з вікна якого випала дворічна дитина. Фото: поліція Київщини

Батьки, будьте обачними!

У поліції також нагадали батькам, що літо — це час відчинених вікон, а тому:

  • подбайте про безпеку дітей, не залишайте малечу без нагляду.
  • пам’ятайте, москітна сітка не захищає, встановлюйте замки безпеки на вікна.

Нагадаємо, раніше ми писали, у Боярці, що в Київській області, чоловік знайшов непритомне тіло жінки прямо на подвірʼї її власного будинку. Сусіду вдалося врятувати непритомну під чіткі інструкції медиків.

Додамо, що в Київській області в селі Гребені чоловіка вкусила змія. Спочатку потерпілого намагалися врятувати в Кагарлику, але потім відправили до Київської реанімації.

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