В Киевской области двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа: в каком состоянии ребенок
В Киевской области в селе Забирье из окна жилого дома выпал двухлетний мальчик. Ребенка срочно госпитализировали.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Детали инцидента
Двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал со второго этажа. Мальчика срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у малыша травму головы.
Родители, будьте осмотрительны!
В полиции также напомнили родителям, что лето – это время открытых окон, а потому:
- позаботьтесь о безопасности детей, не оставляйте малышей без присмотра.
- помните, москитная сетка не защищает, устанавливайте замки безопасности на окна.
Напомним, ранее мы писали, в Боярке, что в Киевской области , мужчина нашел без сознания тело женщины прямо во дворе ее собственного дома. Соседу удалось спасти без сознания под четкие инструкции медиков.
Добавим, что в Киевской области в селе Гребени мужчину укусила змея. Сначала потерпевшего пытались спасти в Кагарлыке, но затем отправили в Киевскую реанимацию .