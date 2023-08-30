В Киевской области двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа: в каком состоянии ребенок

Малыш плачет. Иллюстративное фото: google.com

В Киевской области в селе Забирье из окна жилого дома выпал двухлетний мальчик. Ребенка срочно госпитализировали.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Детали инцидента

Двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал со второго этажа. Мальчика срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у малыша травму головы.

Дом, из окна которого выпал двухлетний ребенок. Фото: полиция Киевщины

Родители, будьте осмотрительны!

В полиции также напомнили родителям, что лето – это время открытых окон, а потому:

позаботьтесь о безопасности детей, не оставляйте малышей без присмотра.

помните, москитная сетка не защищает, устанавливайте замки безопасности на окна.

Напомним, ранее мы писали, в Боярке, что в Киевской области , мужчина нашел без сознания тело женщины прямо во дворе ее собственного дома. Соседу удалось спасти без сознания под четкие инструкции медиков.

Добавим, что в Киевской области в селе Гребени мужчину укусила змея. Сначала потерпевшего пытались спасти в Кагарлыке, но затем отправили в Киевскую реанимацию .