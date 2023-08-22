На Київщині планують побудувати військове меморіальне кладовище

Цвинтар. Фото: google.com

Під Києвом розпочнеться будівництво військового меморіального кладовища. Його планують збудувати до 2025 року.



Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України.

Будівництво військово меморіального кладовища

Уряд вирішив перенести будівництво кладовища до села Гатне, що в Київській області. Зазначається, що для облаштування кладовища у селі Гатне виділять дві земельні ділянки площею 258,73 га і 7,96 га.

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Це вже втретє, коли Кабмін змінює локацію майбутнього місця поховання військових.

Спочатку планувалося побудувати його на Лисій Горі в Києві, але деякі містяни виступили з протестом проти цього рішення.

Згодом Кабмін обрав нову локацію — заповідник "Биківнянські могили", однак від цієї ідеї відмовилися, бо будівництво зайняло б надто багато часу через те, що ця ділянка досі повністю не досліджена і може містити не виявлені поховання жертв сталінських репресій.

Військове меморіальне кладовище побудують в селі Гатне Київської області. Скриншот постанови

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці дітям загиблих захисників щомісячно виплачують по 14 тисяч гривень. Члени родини отримують удвічі більше — 30 тисяч гривень.