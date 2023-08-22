В Киевской области планируют построить военное мемориальное кладбище

Кладбище. Фото: google.com

Под Киевом начнется строительство военного мемориального кладбища. Его планируют построить к 2025 году.



Об этом говорится на сайте Кабинета министров Украины.

Строительство военно-мемориального кладбища

Правительство решило перенести строительство кладбища в село Гатное в Киевской области. Отмечается, что для обустройства кладбища в селе Гатное выделят два земельных участка площадью 258,73 га и 7,96 га.

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Это уже в третий раз, когда Кабмин меняет локацию будущего места захоронения военных.

Первоначально планировалось построить его на Лысой Горе в Киеве, но некоторые горожане выступили с протестом против этого решения.

Впоследствии Кабмин избрал новую локацию — заповедник "Быковнянские могилы", однако от этой идеи отказались, потому что строительство заняло бы слишком много времени из-за того, что этот участок до сих пор полностью не исследован и может содержать не обнаруженные захоронения жертв сталинских репрессий.

Военное мемориальное кладбище будет построено в селе Гатное Киевской области. Скриншот постановления

Напомним, ранее мы писали, что в столице детям погибших защитников ежемесячно выплачивается по 14 тысяч гривен. Члены семьи получают вдвое больше – 30 тысяч гривен.