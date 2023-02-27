На кордоні затримали 21-річного "пенсіонера", який намагався втекти від мобілізації: фото

На кордоні затримали чоловіків з фальшивими документами

Українські прикордонники затримали ще декількох чоловіків, які намагалися перетнути кордон за фальшивими документами. Зокрема, було затримано 21-річного чоловіка з фальшивим пенсійним посвідченням.

Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Затримання ухилянтів

Як зазначається, протягом тижня прикордонники Мукачівського загону затримали шістьох порушників на кордоні з Угорщиною та Румунією, які намагалися виїхати з України за фальшивими документами.

"Троє із них надали комплекти фальшивих документів про встановлення факту здійснення догляду за іншими особами. Цікавим є й те, що усі троє — закарпатці, одночасно заїхали в пункт пропуску "Лужанка" різними автівками. Підроблене пенсійне посвідчення намагався використати 21-річний мешканець Житомирщини, а сфальшовану довідку ВЛК — 42-річний киянин, які також прямували через цей пункт пропуску", — розповіли у відомстві.

Також прикордонники розповіли про 35-річного мешканця Харківщини, який мав намір виїхати до Румунії за системою "Шлях".

"В пункт пропуску "Дякове" громадянин прибув вантажним автомобілем "ДАФ", яким керував інший водій. Під час перевірки прикордонники виявили кілька ознак, які вказували на те, що надані ним документи є підробленими. До того ж, оперативники загону з’ясували, що "мандрівник" взагалі не має водійського посвідчення на право керування вантажними транспортними засобами, максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів", — йдеться у повідомленні.

Про наявність у діях українців ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів", прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у київських медичних закладах діяло злочинне угруповання, яке виготовляло фальшиві довідки для громадян призовного віку. Завдяки цим довідкам вони могли виїжджати за кордон, уникаючи призову.