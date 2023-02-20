Чи випустять за кордон чоловіків-студентів у 2023 році — пояснення адвоката

Адвокатка дала важливі поради українським студентам

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні виїзд за кордон для чоловіків обмежено. Крім того, ще у вересні 2022 року чоловікам-студентам іноземних вишів заборонили виїжджати з країни через масову підробку документів.

Адвокатка Анастасія Іванченко розповіла, чи змінилася ситуація у 2023.

Виїзд студентів-чоловіків за кордон — правила 2023

Адвокатка підкреслила, що станом на 7 лютого 2023 року офіційна позиція Державної прикордонної служби залишається незмінною. А це означає, що виїзд студентів, які навчаються в іноземних ВНЗ, заборонено.

Прикордонники керуються нормами законодавства, а саме Постановою № 57, яка визначає порядок перетину кордону, зокрема на період воєнного стану. Категорія студентів не підпадає під пропуск на цей час для виїзду за межі України, і прикордонники цим керуються.

Поки не буде змін щодо цієї категорії громадян, і вони не будуть внесені в постанову уряду про порядок перетину кордону, прикордонники не пропускають цю категорію громадян на виїзд з території України.

"Отже, офіційна позиція Державної прикордонної служби залишається незмінною — оскільки Постанова КМУ від 27 січня 1995 року № 57 містить заборону на виїзд студентів (як іноземних ВНЗ, так і українських вишів), виїзд таким студентам за кордон заборонено. Такі роз’яснення, зокрема, вказані на їхньому офіційному сайті, станом на 02 лютого 2023 року", — підсумувала експертка.

Отже, якщо особа вступила до українського або іноземного ВНЗ, вона має право на відстрочку від мобілізації (закон цього не забороняє), але прикордонники не випустять за кордон.

Чи можна оскаржити рішення на заборону на виїзд з країни в судовому порядку

За словами Іванченко, доволі розповсюджена практика, коли студенти намагаються в судовому порядку оскаржувати відмову у перетині кордону, посилаючись на те, що вони мають право на виїзд як "військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації".

Адвокатка зазначила, що студентам теоретично можливо у судовому порядку домогтися дозволу на виїзд з країни.

Порядок дій має бути наступним:

приїхати на пункт пропуску з документами, що підтверджують навчання за кордоном або в українському ВНЗ (це можуть бути студентський квиток, довідка про навчання, контракт на навчання) та надання відстрочки від призову під час мобілізації (довідка ТЦК та СП про відстрочку або відмітка в приписному чи тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, дозвіл ТЦК та СП на виїзд студента за кордон);

наполягати на тому, що ви бажаєте виїхати на підставі п. 2-6 Правил, як особа, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації;

вам дадуть відмову (обов’язково щоб це була письмова відмова) і ви можете спробувати її оскаржити в адміністративному суді.

За словами Анастасії Іванченко, позитивні судові рішення в подібних випадках є. Зокрема, це рішення Харківського окружного адміністративного суду від 13 жовтня 2022 року у справі № 520/6229/22.

Однак, це рішення ще не остаточне, на нього подано апеляційну скаргу. Тому, поки що можливість перетину кордону саме як особа, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації залишається теоретичною.

При цьому, при оскарженні відмови в перетині кордону необхідно також виходити з конкретних обставин та враховувати на що конкретно будуть посилатися прикордонники у своїй відмові.

Чи випустять за кордон студентів, якщо ті повернуться в Україну

Чоловіки, які зараз навчаються у ВНЗ за кордоном і хочуть приїхати в Україну на канікули чи у справах, зможуть в’їхати на територію України, як громадяни своєї країни, однак, виїхати — не зможуть. І в такому випадку, вихід буде лише через оскарження рішення Прикордонної служби до суду.

Хто може виїхати за кордон у 2023 році: повний перелік

Юристка Владислава Лев зазначає, що зараз в інтернеті ведеться чимало дискусій на тему дозволу і заборони перетину кордону чоловікам та жінкам віком від 18 до 60 років. Та зараз ми говоримо виключно про законні підстави такого перетину.

Отож перетинати кордон можна:

особам, які визнані встановленим порядком непридатними до військової служби за станом здоров’я та виключені з військового обліку;

чоловікам, які постійно проживають за кордоном (з постійним місцем проживання за кордоном). Вони можуть виїжджати за наявності відповідних відміток у паспортному документі;

особи з інвалідністю та особи, що супроводжують родичів на лікування. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, якщо вони супроводжують дружин та дітей з інвалідністю I або II групи, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності підтверджувального висновку лікарсько-консультативної комісії;

батьки-одинаки;

водії, які перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги, волонтери. Дозволений виїзд водіїв компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про таких водіїв має бути занесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки. Також перетинати кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу, працівники залізничного транспорту;

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

чоловіки з інвалідністю І–III групи. Чоловіки з інвалідністю можуть перетинати кордон за наявності посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

спортсмени та діячі культури. Дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та фахівцям із підготовки для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього потрібно отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань та інші;

діячі культури можуть їхати за кордон з метою благодійного збору коштів чи представлення України на міжнародній арені. Щоб отримати дозвіл на виїзд, необхідно мати запит від того, хто бажає виїхати, та запрошення від організаторів заходу. На підставі цього Міністерство культури надає дозвіл на виїзд;

моряки. Можуть перетнути кордон чоловіки, які працюють на морських суднах, суднах внутрішнього плавання чи які проходять практичну підготовку на суднах. Щоб виїхати за кордон, вони повинні показати трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт;

поранені військовослужбовці та військовослужбовці, які проходять військову підготовку за кордоном. Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон на лікування чи на реабілітацію. Але для цього треба відповідне направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров’я приймає їх на лікування;

жінки, крім тих, які є військовозобов’язаними.

Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону. А також чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну.

Нагадаємо, юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки.