Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Пересечение границы 2023: могут ли мужчины-студенты выехать на учебу arrow

Пересечение границы 2023: могут ли мужчины-студенты выехать на учебу

20 февраля 2023 15:55
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Выпустят ли за границу мужчин-студентов в 2023 году — объяснение адвоката
Адвокат дала важные советы украинским студентам
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

Во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине выезд за границу для мужчин ограничен. Кроме того, еще в сентябре 2022 года мужчинам-студентам иностранных вузов запретили выезжать из страны из-за массовой подделки документов.

Адвокат Анастасия Иванченко рассказала, изменилась ли ситуация в 2023 году.

Читайте также:

Выезд студентов-мужчин за границу — правила 2023

Адвокат подчеркнула, что по состоянию на 7 февраля 2023 года официальная позиция Государственной пограничной службы остается неизменной. А это значит, что выезд студентов, обучающихся в иностранных вузах, запрещен.

Пограничники руководствуются нормами законодательства, а именно Постановлением № 57, которое определяет порядок пересечения границы, в частности, на период военного положения. Категория студентов не подпадает под пропуск для выезда за пределы Украины, и пограничники этим руководствуются.

Пока не будет изменений этой категории граждан, и они не будут внесены в постановление правительства о порядке пересечения границы, пограничники не пропускают эту категорию граждан на выезд с территории Украины.

"Следовательно, официальная позиция Государственной пограничной службы остается неизменной — поскольку Постановление КМУ от 27 января 1995 года № 57 содержит запрет на выезд студентов (как иностранных вузов, так и украинских вузов), выезд таким студентам за границу запрещен. Такие разъяснения, в частности, указанные на их официальном сайте, по состоянию на 02 февраля 2023 года", — подытожила экспертка.

Следовательно, если лицо поступило в украинский или иностранный вуз, он имеет право на отсрочку от мобилизации (закон этого не запрещает), но пограничники не выпустят за границу.

Выезд студентов-мужчин за границу — правила 2023

Можно ли обжаловать решение о запрете на выезд из страны в судебном порядке

По словам Иванченко, достаточно распространена практика, когда студенты пытаются в судебном порядке обжаловать отказ в пересечении границы, ссылаясь на то, что они имеют право на выезд как "военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации".

Адвокат отметила, что студентам теоретически возможно в судебном порядке добиться разрешения на выезд из страны.

Порядок действий должен быть следующим:

  • приехать на пункт пропуска с документами, подтверждающими обучение за границей или в украинском вузе (это могут быть студенческий билет, справка об обучении, контракт на обучение) и предоставление отсрочки от призыва во время мобилизации (справка ТЦК и СП об отсрочке или отметка в приписном) или временном удостоверении военнообязанного, разрешение ТЦК и СП на выезд студента за границу);
  • настаивать на том, что вы хотите уехать на основании п. 2-6 Правил, как лицо, не подлежащее призыву на военную службу во время мобилизации;
  • вам дадут отказ (обязательно, чтобы это был письменный отказ) и вы можете попытаться его обжаловать в административном суде.

По словам Анастасии Иванченко, положительные судебные решения в подобных случаях есть. В частности, это решение Харьковского окружного административного суда от 13 октября 2022 г. по делу № 520/6229/22.

Однако это решение еще не окончательно, на него подана апелляционная жалоба. Поэтому пока возможность пересечения границы именно как лицо, не подлежащее призыву на военную службу во время мобилизации остается теоретической.

При этом при обжаловании отказа в пересечении границы необходимо также исходить из конкретных обстоятельств и учитывать, что конкретно будут ссылаться пограничники в своем отказе.

Выпустят ли за границу студентов, если те вернутся в Украину

Мужчины, которые сейчас учатся в вузах за границей и хотят приехать в Украину на каникулы или по делам, смогут въехать на территорию Украины, как граждане своей страны, однако уехать — не смогут. И в таком случае выход будет только обжаловать решение Пограничной службы в суде. 

Кто может уехать за границу в 2023 году: полный перечень

Кто может уехать за границу в 2023 году: полный перечень

Юрист Владислава Лев отмечает, что сейчас в интернете ведется немало дискуссий на тему разрешения и запрета пересечения границы мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет. И сейчас мы говорим исключительно о законных основаниях такого пересечения.

Так что пересекать границу можно:

  • лицам, которые признаны установленным порядком непригодными к военной службе по состоянию здоровья и исключены из военного учета;
  • мужчинам, постоянно проживающим за границей (с постоянным местожительством за границей). Они могут выезжать при соответствующих отметках в паспортном документе;
  • лица с инвалидностью и лица, сопровождающие родственников для лечения. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если они сопровождают жен и детей с инвалидностью I или II группы, а также детей, тяжелобольных перинатальными поражениями и другими заболеваниями, при наличии подтверждающего заключения врачебно-консультативной комиссии;
  • родители-одиночки;
  • водители, перевозящие медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи, волонтеры. Разрешен выезд водителей компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о таких водителях должна быть занесена в информационную систему Укртрансбезопасности. Также пересекать границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, работники железнодорожного транспорта;
  • мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • мужчины с инвалидностью I–III группы. Мужчины с инвалидностью могут пересекать границу при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи;
  • спортсмены и культурные деятели. Разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнований и другие;
  • деятели культуры могут ехать за границу с целью благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Чтобы получить разрешение на выезд, необходимо получить запрос от желающего уехать и приглашение от организаторов мероприятия. На основании этого Министерство культуры дает разрешение на выезд;
  • моряки. Могут пересечь границу мужчины, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или проходящие практическую подготовку на судах. Чтобы уехать за границу, они должны показать трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт;
  • раненные военнослужащие, военнослужащие проходящие военную подготовку за границей. Военнослужащие могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию. Но для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что заграничное учреждение здравоохранения принимает их на лечение;
  • женщины, кроме военнообязанных.

Ранее мы писали, кто из военнообязанных может уехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы. А также могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.

Напомним, юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

17:36 Харьковщина больше всего ощущает последствия атак по инфраструктуре. В Харьков приехал министр энергетики

17:30 Сезон ОРВИ и гриппа: в Одессе растет количество больных

17:25 Песков предостерег власти Молдовы от выражений про Приднестровья: детали

17:24 Энергетики вернули свет в еще одну деоккупированную деревню на Херсонщине

17:24 Готовят фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ сообщила о подозрении прокремлевским блогерам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:09 Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием

17:05 Почему во время визита Байдена в Киев включили воздушную тревогу: объяснение ВСУ

17:05 "Волонтер" в поддержку врага: "блогера" из Одессы подозревают в пособничестве государству-агрессору

17:02 Александр Зинченко сделал счастливым маленького болельщика "Арсенала": трогательное видео

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

Новина з відео

17:09 Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием

Новина з відео

15:59 Чарльз III встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании

Новина з відео

14:03 "Ощущаем поддержку": Зеленский поделился кадрами прибытия Байдена в Киев

Новина з відео

13:37 Безопасное море: у бойцов ВМС прошли обучения на противоминном корабле

Новина з відео

13:03 Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Срочная новость

12:21 Президент США Джо Байден прибыл в Киев

Срочная новость

12:05 В Киеве на Михайловской площади заметили Джо Байдена

Новина з відео

10:37 ​​​Россияне сосредоточили в Луганской области большое количество войск, возможно, под какую-то дату, — Гайдай

Новина з відео

10:09 Неужели Байден? Центр Киева перекрыли, на дорогах заметили кортеж дипломатии США

Новина з відео

09:38 Девятая годовщина расстрелов на Майдане: в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Актуальное по теме

None 20 Февраль 17:36

Харьковщина больше всего ощущает последствия атак по инфраструктуре. В Харьков приехал министр энергетики

None 20 Февраль 16:51

Сезон ОРВИ и гриппа: в Одессе растет количество больных

None 20 Февраль 17:24

Песков предостерег власти Молдовы от выражений про Приднестровья: детали

None 20 Февраль 17:18

Энергетики вернули свет в еще одну деоккупированную деревню на Херсонщине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB