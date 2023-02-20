Выпустят ли за границу мужчин-студентов в 2023 году — объяснение адвоката

Адвокат дала важные советы украинским студентам

Во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине выезд за границу для мужчин ограничен. Кроме того, еще в сентябре 2022 года мужчинам-студентам иностранных вузов запретили выезжать из страны из-за массовой подделки документов.

Адвокат Анастасия Иванченко рассказала, изменилась ли ситуация в 2023 году.

Выезд студентов-мужчин за границу — правила 2023

Адвокат подчеркнула, что по состоянию на 7 февраля 2023 года официальная позиция Государственной пограничной службы остается неизменной. А это значит, что выезд студентов, обучающихся в иностранных вузах, запрещен.

Пограничники руководствуются нормами законодательства, а именно Постановлением № 57, которое определяет порядок пересечения границы, в частности, на период военного положения. Категория студентов не подпадает под пропуск для выезда за пределы Украины, и пограничники этим руководствуются.

Пока не будет изменений этой категории граждан, и они не будут внесены в постановление правительства о порядке пересечения границы, пограничники не пропускают эту категорию граждан на выезд с территории Украины.

"Следовательно, официальная позиция Государственной пограничной службы остается неизменной — поскольку Постановление КМУ от 27 января 1995 года № 57 содержит запрет на выезд студентов (как иностранных вузов, так и украинских вузов), выезд таким студентам за границу запрещен. Такие разъяснения, в частности, указанные на их официальном сайте, по состоянию на 02 февраля 2023 года", — подытожила экспертка.

Следовательно, если лицо поступило в украинский или иностранный вуз, он имеет право на отсрочку от мобилизации (закон этого не запрещает), но пограничники не выпустят за границу.

Можно ли обжаловать решение о запрете на выезд из страны в судебном порядке

По словам Иванченко, достаточно распространена практика, когда студенты пытаются в судебном порядке обжаловать отказ в пересечении границы, ссылаясь на то, что они имеют право на выезд как "военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации".

Адвокат отметила, что студентам теоретически возможно в судебном порядке добиться разрешения на выезд из страны.

Порядок действий должен быть следующим:

приехать на пункт пропуска с документами, подтверждающими обучение за границей или в украинском вузе (это могут быть студенческий билет, справка об обучении, контракт на обучение) и предоставление отсрочки от призыва во время мобилизации (справка ТЦК и СП об отсрочке или отметка в приписном) или временном удостоверении военнообязанного, разрешение ТЦК и СП на выезд студента за границу);

настаивать на том, что вы хотите уехать на основании п. 2-6 Правил, как лицо, не подлежащее призыву на военную службу во время мобилизации;

вам дадут отказ (обязательно, чтобы это был письменный отказ) и вы можете попытаться его обжаловать в административном суде.

По словам Анастасии Иванченко, положительные судебные решения в подобных случаях есть. В частности, это решение Харьковского окружного административного суда от 13 октября 2022 г. по делу № 520/6229/22.

Однако это решение еще не окончательно, на него подана апелляционная жалоба. Поэтому пока возможность пересечения границы именно как лицо, не подлежащее призыву на военную службу во время мобилизации остается теоретической.

При этом при обжаловании отказа в пересечении границы необходимо также исходить из конкретных обстоятельств и учитывать, что конкретно будут ссылаться пограничники в своем отказе.

Выпустят ли за границу студентов, если те вернутся в Украину

Мужчины, которые сейчас учатся в вузах за границей и хотят приехать в Украину на каникулы или по делам, смогут въехать на территорию Украины, как граждане своей страны, однако уехать — не смогут. И в таком случае выход будет только обжаловать решение Пограничной службы в суде.

Кто может уехать за границу в 2023 году: полный перечень

Юрист Владислава Лев отмечает, что сейчас в интернете ведется немало дискуссий на тему разрешения и запрета пересечения границы мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет. И сейчас мы говорим исключительно о законных основаниях такого пересечения.

Так что пересекать границу можно:

лицам, которые признаны установленным порядком непригодными к военной службе по состоянию здоровья и исключены из военного учета;

мужчинам, постоянно проживающим за границей (с постоянным местожительством за границей). Они могут выезжать при соответствующих отметках в паспортном документе;

лица с инвалидностью и лица, сопровождающие родственников для лечения. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если они сопровождают жен и детей с инвалидностью I или II группы, а также детей, тяжелобольных перинатальными поражениями и другими заболеваниями, при наличии подтверждающего заключения врачебно-консультативной комиссии;

родители-одиночки;

водители, перевозящие медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи, волонтеры. Разрешен выезд водителей компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о таких водителях должна быть занесена в информационную систему Укртрансбезопасности. Также пересекать границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, работники железнодорожного транспорта;

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

мужчины с инвалидностью I–III группы. Мужчины с инвалидностью могут пересекать границу при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи;

спортсмены и культурные деятели. Разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнований и другие;

деятели культуры могут ехать за границу с целью благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Чтобы получить разрешение на выезд, необходимо получить запрос от желающего уехать и приглашение от организаторов мероприятия. На основании этого Министерство культуры дает разрешение на выезд;

моряки. Могут пересечь границу мужчины, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или проходящие практическую подготовку на судах. Чтобы уехать за границу, они должны показать трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт;

раненные военнослужащие, военнослужащие проходящие военную подготовку за границей. Военнослужащие могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию. Но для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что заграничное учреждение здравоохранения принимает их на лечение;

женщины, кроме военнообязанных.

Ранее мы писали, кто из военнообязанных может уехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы. А также могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.

Напомним, юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.