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Лише три винятки: за яких умов держслужбовці можуть виїхати з України

16 лютого 2023 18:50
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
За яких умов держслужбовці можуть виїхати з України — відповідь ДПСУ
Заборона на виїзд за кордон стосується також і жінок-держслужбовиць
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

В Україні діє заборона на виїзд держслужбовців за кордон. Причому вона стосується як чоловіків, так і жінок.

Проте є три винятки, коли посадовець може перетнути кордон. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише ТСН.

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Заборона була запроваджена шляхом внесення змін до постанови № 69 щодо Правил перетинання державного кордону громадянами України. Вона набула чинності та вже діє і стосується як чоловіків, так і жінок. 

За словами Демченко, наразі українські політики та чиновники можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

Для цього їм потрібно за три дні до виїзду подавати відповідні звернення до адміністрації ДПСУ.

"Це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації. Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців", сказав Демченко.

В яких випадках українські чиновники зможуть виїхати з України

Повний список посад, обіймаючи які і чоловіки, і жінки, мають отримати дозвіл на перетин кордону:

  • члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств;
  • керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники;
  • керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники;
  • керівник Офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники;
  • голова СБУ, його перший заступник та заступники;
  • голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів;
  • секретар РНБО, його перший заступник та заступники;
  • голова Нацбанку, його перший заступник та заступники;
  • постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники;
  • судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їхні заступники;
  • депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Які винятки дозволяють виїзд за кордон держслужбовцям

Які винятки дозволяють виїзд за кордон держслужбовцям 

Перелік винятків наступний:

  • для жінок або батьків-одинаків для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності необхідних документів;
  • для лікування за кордоном (коли є підтвердження від МОЗ про те, що лікувальний заклад за кордоном готовий прийняти цю особу на лікування);
  • на підставі окремого рішення голови ДПСУ у разі смерті членів сімей за кордоном.

Хто контролюватиме виїзд за кордон держпосадовців 

Демченко попередив, що контроль покладається не лише на прикордонників.

"Це і відповідальність тих посадових осіб, які підпадають під норми постанови, коли планують виїхати за кордон. Ну і їхніх керівників, які видають відпустку у виняткових випадках або відправляють у службове відрядження", — пояснив речник Держприкордонслужби.

Раніше ми також писали, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону. А також чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну

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