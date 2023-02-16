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Только три исключения: при каких условиях госслужащие могут выехать из Украины

16 февраля 2023 18:50
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
При каких условиях госслужащие могут выехать из Украины — ответ ГПСУ
Запрет на выезд за границу касается также и женщин-госслужащих
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

В Украине действует запрет на выезд госслужащих за границу. Причем он касается как мужчин, так и женщин.

Однако есть три исключения, когда чиновник может пересечь границу. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона, пишет ТСН.

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Запрет был введен путем внесения изменений в постановление №69 о Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины. Он вступил в силу и уже действует и касается как мужчин, так и женщин.

По словам Демченко, украинские политики и чиновники могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки.

Для этого им нужно за три дня до выезда подавать соответствующие обращения в администрацию ГПСУ.

"Это касается четкого перечня должностных лиц, в частности руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров и т.п., а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации. Лица, не пригодные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГНСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих", — сказал Демченко.

В каких случаях украинские чиновники смогут уехать из Украины

Полный список должностей, занимая которые и мужчины, и женщины должны получить разрешение на пересечение границы:

  • члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
  • руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители;
  • руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, созданных президентом, и их заместители;
  • глава СБУ, его первый заместитель и заместители;
  • председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
  • секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители;
  • глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители;
  • постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
  • судьи Конституционного суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители;
  • депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Какие исключения разрешают выезд за границу госслужащим

Какие исключения разрешают выезд за границу госслужащим

Список исключений следующий:

  • для женщин или отцов-одиночек для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии необходимых документов;
  • для лечения за границей (когда есть подтверждение от Минздрава, что лечебное учреждение за границей готово принять это лицо на лечение);
  • на основании отдельного решения главы ГПСУ в случае смерти членов семей за границей.

Кто будет контролировать выезд за границу госчиновников

Демченко предупредил, что контроль возлагается не только на пограничников.

"Это и ответственность тех должностных лиц, которые подпадают под нормы постановления, когда планируют выехать за границу. Ну и их руководителей, которые выдают отпуск в исключительных случаях или отправляют в служебную командировку", — пояснил спикер Госпогранслужбы.

Ранее мы также писали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы. А также могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.

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