При каких условиях госслужащие могут выехать из Украины — ответ ГПСУ

Только три исключения: при каких условиях госслужащие могут выехать из Украины
В Украине действует запрет на выезд госслужащих за границу. Причем он касается как мужчин, так и женщин.
Однако есть три исключения, когда чиновник может пересечь границу. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона, пишет ТСН.
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Закон, запрещающий чиновникам покидать Украину
Запрет был введен путем внесения изменений в постановление №69 о Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины. Он вступил в силу и уже действует и касается как мужчин, так и женщин.
По словам Демченко, украинские политики и чиновники могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки.
Для этого им нужно за три дня до выезда подавать соответствующие обращения в администрацию ГПСУ.
"Это касается четкого перечня должностных лиц, в частности руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров и т.п., а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации. Лица, не пригодные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГНСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих", — сказал Демченко.
Полный список должностей, занимая которые и мужчины, и женщины должны получить разрешение на пересечение границы:
- члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств;
- руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
- руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители;
- руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, созданных президентом, и их заместители;
- глава СБУ, его первый заместитель и заместители;
- председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
- секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители;
- глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители;
- постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
- судьи Конституционного суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители;
- депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.
Какие исключения разрешают выезд за границу госслужащим
Список исключений следующий:
- для женщин или отцов-одиночек для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии необходимых документов;
- для лечения за границей (когда есть подтверждение от Минздрава, что лечебное учреждение за границей готово принять это лицо на лечение);
- на основании отдельного решения главы ГПСУ в случае смерти членов семей за границей.
Кто будет контролировать выезд за границу госчиновников
Демченко предупредил, что контроль возлагается не только на пограничников.
"Это и ответственность тех должностных лиц, которые подпадают под нормы постановления, когда планируют выехать за границу. Ну и их руководителей, которые выдают отпуск в исключительных случаях или отправляют в служебную командировку", — пояснил спикер Госпогранслужбы.
Ранее мы также писали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы. А также могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.