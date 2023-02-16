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Вручення повісток на кордоні: що треба знати тим, хто виїжджає або повертається

16 лютого 2023 06:15
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Чи можуть вручити повістку на кордоні — українцям дали пояснення
Якщо ви намагаєтеся перетнути кордон незаконно, ризикуєте отримати підозру
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні через повномасштабне вторгнення продовжується воєнний стан, відповідно триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаний громадянин віком від 18 до 60 років може отримати повістку. Причому вручити документ згідно з законом можуть у будь-якому місці.

У зв'язку з цим в українців виникло питання, чи можуть вручити повістку під час виїзду за кордон або повернення в Україну. На це питання відповіла керівниця консалтингового агентства "Перша віза" Руслана Бровчук у відео на Youtubе-каналі.  

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Вручення повісток на кордоні — що треба знати тим, хто виїжджає за кордон 

За словами Бровчук, громадянину не вручать повістку, якщо він має усі необхідні документи, які надають дозвіл на виїзд з країни. Перш за все це відстрочка від призову або звільнення від мобілізації. 

При виїзді за кордон ви маєте показати прикордоннику відповідну довідку від ТЦК та СП, що ви маєте відстрочку від призову.  

Ми вже писали про вручення повістки знятим та виключеним з військового обліку, докладніше про це ви можете дізнатися за посиланням

Водночас якщо особа намагається перетнути кордон незаконно, на неї чекає затримання й далі порушника передають в руки правоохоронних органів.  

"Скоріше за все, ви отримаєте підозру про спробу незаконного перетину кордону. І на додаток, отримаєте повістку"— каже Бровчук.

Вручення повісток на кордоні — що треба знати тим, хто виїжджає за кордон

Вручення повісток на кордоні — що треба знати тим, хто повертається в Україну 

Що стосується тих, хто повертається додому, вже є випадки, коли громадяни призовного віку отримували повістки безпосередньо на кордоні. Тому, безперечно, є ймовірність отримання повістки при в'їзді в України. 

Річ у тім, що законодавством не визначено конкретного місця вручення повістки. Тому якщо це зроблять на кордоні, це буде цілком законно. 

Вручення повісток на кордоні — що треба знати тим, хто повертається в Україну

Водночас мають бути дотримані певні правила вручення повістки: 

  • Бланк повістки має бути повністю заповнений, ніхто немає права дозаповнювати документ при вас. Відповідно ви маєте підстави відмовитися від такої повістки. 
  • Повістку повинен виписати виключно керівник територіального центру комплектування за вашим місцем реєстрації.
  • Якщо вам намагаються вручити повістку, слід перевірити, ТЦК якого району видав даний документ. Якщо це не ТЦК за місцем вашої реєстрації, спокійно поясніть, що перебуваєте на військовому обліку за місцем реєстрації.
  • Якщо ж повістку вручають, то ввічливо попросіть службове посвідчення та перепишіть прізвище ім'я по батькові, номер і посаду. Проте в жодному разі не фотографуйте та не знімайте відео. Це суворо заборонено. 
  • Якщо повістка оформлена не належним чином, ви маєте право не підписувати розписку про отримання повістки. Так ви можете відмовитися від отримання повістки, якщо вказані не коректні дані отримувача, повістку вручає неуповноважена особа, немає печатки ТЦК та підпису уповноваженого. 
  • Якщо ви відмовляєтеся, буде складено відповідний акт, тому робіть це у присутності свідків (за законом має бути два свідки). 

Важливо знати, що в Україні за неявку до ТЦК та СП після належного отримання повістки кваліфікують як ухилення від мобілізації. За це можна понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Все залежатиме від того, яке саме правопорушення здійснив військовозобов'язаний.

 

Раніше ми розповідали, хто та де має право вручати повістки військовозобов'язаним, а які дії можна вважати неправомірними та оскаржувати їх.

Нагадаємо, юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки

Раніше ми також писали, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону. А також чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну

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