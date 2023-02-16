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Вручение повесток на границе: что нужно знать выезжающим или возвращающимся

16 февраля 2023 06:15
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Могут ли вручить повестку на границе — украинцам дали объяснение
Если вы пытаетесь пересечь границу незаконно, рискуете получить подозрение
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине из-за полномасштабного вторжения продолжается военное положение, соответственно идет общая мобилизация. Военнообязанный гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может получить повестку. Причем вручить документ по закону могут в любом месте.

В связи с этим у украинцев возник вопрос, могут ли вручить повестку во время выезда за границу или возвращение в Украину. На этот вопрос ответила руководительница консалтингового агентства "Перша виза" Руслана Бровчук в видео на Youtubе-канале.

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Вручение повесток на границе — что нужно знать выезжающим за границу

По словам Бровчук, гражданину не вручат повестку, если у него есть все необходимые документы, которые дают разрешение на выезд из страны. Прежде всего, это отсрочка от призыва или освобождение от мобилизации.

При выезде за границу вы должны показать пограничнику соответствующую справку от ТЦК и СП, что у вас есть отсрочка от призыва.

Мы уже писали о вручении повестки снятым и исключенным из военного учета, подробнее об этом вы можете узнать по ссылке.

В то же время, если лицо пытается пересечь границу незаконно, его ждет задержание и дальше нарушителя передают в руки правоохранительных органов.

"Скорее всего, вы получите подозрение о попытке незаконного пересечения границы. И вдобавок получите повестку", — говорит Бровчук.

Вручение повесток на границе — что нужно знать выезжающим за границу

Вручение повесток на границе — что нужно знать возвращающимся в Украину

Что касается возвращающихся домой, уже есть случаи, когда граждане призывного возраста получали повестки непосредственно на границе. Поэтому, безусловно, есть вероятность получения повестки при въезде в Украину.

Дело в том, что законодательством не определено конкретное место вручения повестки. Поэтому, если это сделают на границе, это будет вполне законно.

Вручение повесток на границе — что нужно знать возвращающимся в Украину

В то же время должны соблюдаться определенные правила вручения повестки:

  • Бланк повестки должен быть полностью заполнен, никто не имеет права дозаполнять документ при вас. Соответственно у вас есть основания отказаться от такой повестки.
  • Повестку должен выписать исключительно руководитель территориального центра комплектования по вашему месту регистрации.
  • Если вам пробуют вручить повестку, следует проверить, ТЦК какого района выдал данный документ. Если это не ТЦК по месту регистрации, спокойно объясните, что состоите на военном учете по месту регистрации.
  • Если же повестку вручают, то вежливо попросите служебное удостоверение и перепишите фамилию отчества, номер и должность. Однако ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте видео. Это строго воспрещено.
  • Если повестка оформлена неправильно, вы имеете право не подписывать расписку о получении повестки. Так, вы можете отказаться от получения повестки, если указаны не корректные данные получателя, повестку вручает неуполномоченное лицо, нет печати ТЦК и подписи уполномоченного.
  • Если вы отказываетесь, будет составлен соответствующий акт, поэтому делайте это в присутствии свидетелей (по закону должно быть два свидетеля).

Важно знать, что в Украине за неявку в ТЦК и СП после надлежащего получения повестки квалифицируют как уклонение от мобилизации. За это можно понести как административную, так и уголовную ответственность. Все будет зависеть от того, какое правонарушение совершил военнообязанный.

 

Ранее мы рассказывали, кто и где вправе вручать повестки военнообязанным, а какие действия можно считать неправомерными и обжаловать их.

Напомним, юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.

Ранее мы также писали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы. А также могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.

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