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На границе задержали 21-летнего "пенсионера", пытавшегося сбежать от мобилизации

27 февраля 2023 15:59
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
На границе задержали 21-летнего "пенсионера", пытавшегося сбежать от мобилизации: фото
На границе задержаны мужчины с фальшивыми документами
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украинские пограничники задержали еще нескольких мужчин, пытавшихся пересечь границу по фальшивым документам. В частности, был задержан 21-летний мужчина с фальшивым пенсионным удостоверением.

Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы.

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Как отмечается, в течение недели пограничники Мукачевского отряда задержали шестерых нарушителей на границе с Венгрией и Румынией, пытавшихся выехать из Украины по фальшивым документам.

"Три из них предоставили комплекты фальшивых документов об установлении факта осуществления ухода за другими лицами. Интересно и то, что все трое — закарпатцы, одновременно заехали в пункт пропуска "Лужанка" разными автомобилями. Поддельное пенсионное удостоверение пытался использовать 21-летний житель Житомирщины, а сфальсифицированную справку ВЛК42-летний киевлянин, которые также направлялись через этот пункт пропуска", — рассказали в ведомстве.

Также пограничники рассказали о 35-летнем жителе Харьковщины, который намеревался выехать в Румынию по системе "Шлях".

"В пункт пропуска "Дьяково" гражданин прибыл грузовым автомобилем "ДАФ", которым управлял другой водитель. Во время проверки пограничники обнаружили несколько признаков, указывающих на то, что предоставленные им документы являются поддельными. К тому же оперативники отряда выяснили, что у "путешественника" вообще нет водительского удостоверения на право управления грузовыми транспортными средствами, максимальная масса которых превышает 7500 килограммов", — говорится в сообщении.

О наличии в действиях украинцев признаков преступления, предусмотренного ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", пограничники направили сообщение в Нацполицию.

Напомним, ранее стало известно, что в киевских медицинских учреждениях действовала преступная группировка, которая производила фальшивые справки для граждан призывного возраста. Благодаря этим справкам они могли уезжать за границу, избегая призыва.

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