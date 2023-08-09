На Нобелівську премію миру висунули скандальний рух Коцаби та організації з РФ і Білорусі

Засновник "Руху Пацифістів" Руслан Коцаба. Фото: google

Міжнародне бюро миру висунуло на Нобелівську премію миру три організації, які займаються захистом прав щодо відмови від військової служби. Йдеться про "Український Рух Пацифістів", російський "Рух відмовників від військової служби" та білоруський правозахисний центр "Наш дім".

Про це повідомляється на офіційному сайті бюро.

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Нобелівська премія "захисникам миру"

"Міжнародне бюро миру (IPB) оголосило про намір висунути на здобуття Нобелівської премії миру 2024 року три видатні організації, які займаються захистом права на відмову від військової служби з міркувань совісті", — йдеться у повідомленні.

У бюро вважають, що всі три організації показали себе як "захисники миру", особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Варто відзначити, що йдеться лише про пропозицію кандидатур, до якої Нобелівський комітет не причетний.

Що відомо про український рух Коцаби

Відомо, що у 2015 році український блогер Руслан Коцаба, який з Івано-Франківщини, оприлюднив скандальний відеоролик. У ньому він назвав російсько-українську війну "братовбивчою громадянською", виступив проти мобілізації та закликав її уникати.

Пізніше Коцабу затримали. Суд визнав блогера винним у "перешкоджанні законних дій Збройних сил України у особливий період" та засудив до 3,5 років в'язниці. Однак, згодом Вищий спеціальний суд скасував ухвалу Івано-Франківського суду й знову розглянув справу Коцаби. Його звинуватили у державній зраді.

Також відомо, що Руслан Коцаба співпрацював із російськими ЗМІ. А у 2019 році він заснував "Український Рух Пацифістів". Організація відстоює права людей, які ухиляються від військової служби. Окрім цього, закликає зупинити усі війни у світі.

Нагадаємо, Митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Чернівецький і Буковинський Данило (Михайло Ковальчук) звернувся до вірян та наголосив, що влада України "вигадує" війну. Таку заяву він зробив через обурення щодо заборони паломництва.