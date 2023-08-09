На Нобелевскую премию мира выдвинули скандальное движение Коцабы и организации из РФ и Белоруссии

Основатель "Движения Пацифистов" Руслан Коцаба. Фото: google

Международное бюро мира выдвинуло на Нобелевскую премию мира три организации, занимающиеся защитой прав по отказу от военной службы. Речь идет об "Украинском Движении Пацифистов", российском "Движении отказников от военной службы" и белорусском правозащитном центре "Наш дом".

Об этом сообщается на официальном сайте бюро.

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Нобелевская премия "защитникам мира"

"Международное бюро мира (IPB) объявило о намерении выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира 2024 три выдающиеся организации, которые занимаются защитой права на отказ от военной службы по соображениям совести", — говорится в сообщении.

В бюро считают, что все три организации показали себя как "защитники мира", особенно после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Следует отметить, что речь идет только о предложении кандидатур, к которому Нобелевский комитет не причастен.

Что известно об украинском движении Коцабы

Известно, что в 2015 году украинский блогер Руслан Коцаба, который из Ивано-Франковской области, обнародовал скандальный видеоролик. В нем он назвал российско-украинскую войну "братоубийственной гражданской", выступил против мобилизации и призвал ее избегать.

Позже Коцабу задержали. Суд признал блогера виновным в "препятствовании законным действиям Вооруженных сил Украины в особый период" и приговорил к 3,5 годам тюрьмы. Однако впоследствии Высший специальный суд отменил определение Ивано-Франковского суда и снова рассмотрел дело Коцабы. Его обвинили в государственной измене.

Также известно, что Руслан Коцаба сотрудничал с российскими СМИ. А в 2019 году он основал "Украинское Движение Пацифистов". Организация отстаивает права людей, уклоняющихся от военной службы. Кроме того, призывает остановить все войны в мире.

Напомним, Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Черновицкий и Буковинский Даниил (Михаил Ковальчук) обратился к верующим и подчеркнул, что власти Украины "выдумывают" войну. Такое заявление он сделал из-за возмущения запрета паломничества.