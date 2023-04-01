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На польському кордоні утворились затори на вʼїзд в Україну

1 квітня 2023 23:27
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Прикордонники радять обирати менш завантажені на в’їзд до України пункти пропуску "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На західних кордонах України з Польщею утворились черги пасажирського потоку на вʼїзд в Україну. Активізацію руху пов’язують з тим, що багато громадян повертаються до України перед Великоднем.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні

"На західних кордонах України, зокрема українсько-польському, відмічається збільшення кількості осіб, що слідують до України. Дана активізація руху пов’язана з тим, що багато наших земляків слідують в Україну напередодні Великодніх свят", — йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, це місцями призводить до збільшення часу очікування на перетин кордону. Так, в основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею, таких як "Шегині" і "Краківець", зафіксовано накопичення пасажирського транспорту на в’їзд до України.

Крім того, у Держприкордонслужбі повідомили, що на цей період буде збільшена кількість персоналу для оформлення подорожуючих, а також систематично взаємодіють із закордонними колегами з метою реагування на зміни ситуації.

"Також рекомендуємо обирати менш завантажені на в’їзд до України пункти пропуску "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця", — закликали у ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, коли святкують Великдень у Польщі 2023 року та що потрібно знати про звичаї святкування українським біженцям.

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