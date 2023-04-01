На польской границе образовались пробки на въезд в Украину

Пограничники советуют выбирать менее загруженные на въезд в Украину пункты пропуска "Угринов", "Рава-Русская", "Смольница"

На западных границах Украины с Польшей образовались очереди пассажирского потока на въезд в Украину. Активизацию движения связывают с тем, что многие граждане возвращаются в Украину перед Пасхой.

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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Очереди на границе

"На западных границах Украины, в частности украинско-польской, отмечается увеличение количества лиц, следующих в Украину. Данная активизация движения связана с тем, что многие наши земляки следуют в Украину накануне Пасхальных праздников", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, это местами приводит к увеличению времени ожидания пересечения границы. В основных пунктах пропуска на границе с Польшей, таких как "Шегини" и "Краковец", зафиксировано накопление пассажирского транспорта на въезд в Украину.

Кроме того, в Госпогранслужбе сообщили, что в этот период будет увеличено количество персонала для оформления путешественников, а также систематически взаимодействуют с зарубежными коллегами с целью реагирования на изменения ситуации.

"Также рекомендуем выбирать менее загруженные на въезд в Украину пункты пропуска "Угринов", "Рава-Русская", "Смольница", — призвали в ГПСУ.

Напомним, что недавно мы писали, когда празднуют Пасху в Польше в 2023 году и что нужно знать об обычаях празднования украинским беженцам.