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​​​​​​​На Прикарпатті попрощалися з Дмитром Павличком: де поховали автора "Двох кольорів"

1 лютого 2023 17:42
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Дмитра Павличка поховали у його рідному селі Стопчатів на Прикарпатті
Павличка поховали у рідному селі поета Стопчатові
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У селі Стопчатів Косівського району Івано-Франківської області поховали відомого поета і політичного діяча Дмитра Павличка. На похорон прийшли та приїхали сотні людей.

Про це повідомила у Telegram голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

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Похорон Павличка

Сьогодні, 1 лютого, відбувся похорон відомого поета, політичного і громадського діяча Дмитра Павличка.

Його поховали у селі Стопчатів, де поет свого часу і народився.

Президент і сотні українців

На похорон прийшли і приїхали сотні українців, аби віддати останню шану автору легендарної пісні "Два кольори".

Вінок від Президента України Володимира Зеленського та слова співчуття дружині і доньці поета від президентського подружжя передала голова Івано-Франківської ОВА.

Ким був Дмитро Павличко

Із осені 1945 pоку по літо 1946 року Дмитро Павличко був ув'язнений за справою щодо звинувачення в належності до УПА. Згодом він публічно визнав свою належність до УПА, в інтерв'ю розповідав, що його загін розпустили, а його відправили до школи.

1953 року Павличко закінчив філологічний факультет Львівського університету. Потім він став членом КПРС з 1954 по 1990 роки. З 1955 року — член ЦК ЛКСМУ.

Завідував відділом поезії редакції журналу "Жовтень" (нині — "Дзвін"), після переїзду до Києва працював у секретаріаті СПУ. Упродовж 1971–1978 pоків Дмитро Павличко редагував журнал "Всесвіт".

У 1990–1994, 1998–1999 роках Дмитро Павличко був народним депутатом України.

Нагадаємо, що Павличко помер 29 січня на 94-му році життя.

Фото: Telegram Онищук

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