Дмитрия Павлычко похоронили в его родном селе Стопчатов на Прикарпатье

Павлычко похоронили в родном селе поэта Стопчатове

В селе Стопчатов Косовского района Ивано-Франковской области похоронили известного поэта и политического деятеля Дмитрия Павлычко. На похороны пришли и приехали сотни людей.

Об этом сообщила в Telegram глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Похороны Павлычко

Сегодня, 1 февраля, состоялись похороны известного поэта, политического и общественного деятеля Дмитрия Павлычко.

Его похоронили в деревне Стопчатов, где поэт в свое время и родился.

Президент и сотни украинцев

На похороны пришли и приехали сотни украинцев, чтобы отдать последнее уважение автору легендарной песни "Два кольори".

Венок от Президента Украины Владимира Зеленского и слова соболезнования жене и дочери поэта от президентской четы передала председатель Ивано-Франковской ОВА.

Кем был Дмитрий Павлычко

С осени 1945 года по лето 1946 года Дмитрий Павлычко был заключен по делу об обвинении в принадлежности к УПА. Затем он публично признал свою принадлежность к УПА, в интервью рассказывал, что его отряд распустили, а его отправили в школу.

В 1953 году Павлычко окончил филологический факультет Львовского университета. Затем он стал членом КПСС с 1954 по 1990 годы. С 1955 года — член ЦК ЛКСМУ.

Заведовал отделом поэзии редакции журнала "Жовтень" (ныне — "Дзвін"), после переезда в Киев работал в секретариате СПУ. На протяжении 1971-1978 годах Дмитрий Павлычко редактировал журнал "Всесвіт".

В 1990-1994, 1998-1999 годах Дмитрий Павлычко был народным депутатом Украины.

Напомним, что Павлычко умер 29 января на 94-м году жизни.

Фото: Telegram Онищук