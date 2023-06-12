На скільки часу Україні вистачить запасу ліків від інфекцій: відповідь Радуцького

Україна має достатній запас медикаментів та вакцин. Фото: FB/МОЗ

За даними Центру громадського здоров'я, наразі в Україні є запаси всіх необхідних ліків та вакцин на 2 місяці вперед. Вже на сьогодні українська влада разом із ВООЗ робить необхідні запаси на майбутнє.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів очільник Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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"Україна має запас усіх необхідних ліків та вакцин. Так само немає дефіциту медпрепаратів і на Херсонщині. Вакцини від ботулізму є, будемо закуповувати додаткові дози. Від холери вакцин немає, але є антибіотики і, головне, є мило у достатній кількості", — зазначив Радуцький.

Михайло Радуцький. Фото: Новини.LIVE

Депутат також відповів, чи варто наразі робити щеплення від гепатиту А населенню у постраждалих від великої води регіонах. На його думку, вакцина не спрацює відразу. І загалом, він би не радив людям робити щось самим, а обов'язково консультуватися із сімейним лікарем та районними інфекціоністами.

"Наразі всі лікарі є у вільному доступі. На Херсонщині додатково мобілізовано близько 80 бригад екстреної допомоги та ще близько 90 бригад санепідслужби. Без їхніх порад не варто щось застосовувати, аби не зробити гірше", — підсумував Радуцький.

Нагадаємо, раніше Михайло Радуцький розповів, як вберегтися від інфікування дизентерією та холерою. За його словами, мешканцям сіл, міст та областей, які потрапили під забруднені води через підрив армією РФ Каховської ГЕС, слід вживати лише бутельовану або привізну воду. Зокрема, і для технічних потреб.