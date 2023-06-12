На сколько времени Украине хватит запаса лекарства от инфекций: ответ Радуцкого

У Украины есть достаточный запас медикаментов и вакцин. Фото: FB/МОЗ

По данным Центра Общественного здоровья, в Украине есть запасы всех необходимых лекарств и вакцин на 2 месяца вперед. Уже сегодня украинские власти вместе с ВОЗ делают необходимые запасы на будущее.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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"У Украины есть запас всех необходимых лекарств и вакцин. Также нет дефицита медпрепаратов и на Херсонщине. Вакцины от ботулизма есть, будем закупать дополнительные дозы. От холеры вакцин нет, но есть антибиотики и, главное, есть мыло в достаточном количестве", — отметил Радуцкий.

Михаил Радуцкий. Фото: Новини.LIVE

Депутат также ответил, стоит ли делать прививки от гепатита А населению в пострадавших от большой воды регионах. По его мнению, вакцина не сработает сразу. И вообще, он не советовал бы людям принимать решения самостоятельно, а обязательно консультироваться с семейным врачом и районными инфекционистами.

"В настоящее время все врачи находятся в свободном доступе. В Херсонской области дополнительно мобилизовано около 80 бригад экстренной помощи и еще около 90 бригад санэпидслужбы. Без их советов не стоит что-то применять, чтобы не сделать хуже", — подытожил Радуцкий.

Напомним, ранее Михаил Радуцкий рассказал, как уберечься от инфицирования дизентерией и холерой. По его словам, жителям сел, городов и областей, попавших под загрязненные воды из-за подрыва армией РФ Каховской ГЭС, следует употреблять только бутилированную или привозную воду. В том числе и для технических нужд.