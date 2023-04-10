Найнебезпечніші в Європі: до рейтингу потрапили 5 українських міст

5 українських міст потрапили до рейтингу найнебезпечніших у Європі за рівнем злочинності. Фото: google.com

До найнебезпечніших європейських міст за рівнем злочинності ввійшли українські міста Одеса, Дніпро, Харків, Київ, Львів.

Про це повідомляє глобальна база даних Numbeo.

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Творці бази даних Numbeo провели опитування на тему безпеки та склали рейтинг найнебезпечніших міст Європи.

До цього вони залучили близько 100 тисяч осіб.

Отже, найнебезпечніший у рейтинзі — англійський Бредфорд.

У трійку також увійшли Марсель у Франції, що посідає друге місце, і італійська Катанія, що опинилася на третьому місці.

Що стосується України:

Одеса посіла 22 місці,

Дніпро — на 26,

Харків — на 37 сходинці,

Київ — 51,

Львів — на 74 позиції.

Зазначимо, що у рейтингу найщасливіших країн світу Україна посіла 92 місце.

Нагадаємо, в Україні по-новому каратимуть ухилянтів від призову. Так за словами нардепа, члена комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представника президента у парламенті Федора Веніславського, наразі триває робота над законопроєктом щодо створення так званого реєстру ухилянтів від мобілізації. Таким чином планується зробити дані тих, хто ухиляється від призову публічно доступними.