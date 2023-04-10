Найнебезпечніші в Європі: до рейтингу потрапили 5 українських міст
До найнебезпечніших європейських міст за рівнем злочинності ввійшли українські міста Одеса, Дніпро, Харків, Київ, Львів.
Про це повідомляє глобальна база даних Numbeo.
Творці бази даних Numbeo провели опитування на тему безпеки та склали рейтинг найнебезпечніших міст Європи.
До цього вони залучили близько 100 тисяч осіб.
Отже, найнебезпечніший у рейтинзі — англійський Бредфорд.
У трійку також увійшли Марсель у Франції, що посідає друге місце, і італійська Катанія, що опинилася на третьому місці.
Що стосується України:
- Одеса посіла 22 місці,
- Дніпро — на 26,
- Харків — на 37 сходинці,
- Київ — 51,
- Львів — на 74 позиції.
Зазначимо, що у рейтингу найщасливіших країн світу Україна посіла 92 місце.
Нагадаємо, в Україні по-новому каратимуть ухилянтів від призову. Так за словами нардепа, члена комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представника президента у парламенті Федора Веніславського, наразі триває робота над законопроєктом щодо створення так званого реєстру ухилянтів від мобілізації. Таким чином планується зробити дані тих, хто ухиляється від призову публічно доступними.