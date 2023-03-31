Для ухилянтів від призову готують нове покарання — законопроєкт

Наразі у ВР працюють над майбутнім законопроєктом

В Україні вже понад рік триває загальна мобілізація через повномасштабну війну. Попри велику кількість добровольців, є й ті військовозобов'язані чоловіки, які свідомо ухиляються від служби в армії. Через що влада шукає нові важелі тиску.

Так за словами нардепа, члена комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представника президента у парламенті Федора Веніславського, наразі триває робота над законопроєктом щодо створення так званого реєстру ухилянтів від мобілізації. Таким чином планується зробити дані тих, хто ухиляється від призову публічно доступними.

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В чому суть законопроєкту та як він працюватиме

Веніславський пояснив, як працюватиме закон, якщо його приймуть.

Так документ передбачає внесення змін до закону про реєстр військовозобов'язаних, де окремо планується утворити підреєстр або субрєєстр (наразі ще ведуться дискусії).

"Сенс такого реєстру полягає у тому, щоб представники ТЦК мали право оприлюднити особисті дані призовника, якщо він був поінформований про необхідність з'явитися до ТЦК, але проігнорував таке сповіщення, наприклад, двічі поспіль. Йдеться про такі особисті дані як ім'я, прізвище тощо", — пояснив нардеп журналістам.

Він наголосив, що якщо призовник підписав повістку, але не з'явився до ТЦК, це означає, що він свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок. А отже має за це нести відповідальність.

"Фактично ця особа не виконала свій конституційний обов'язок, тож про цю людину мають знати в суспільстві", — вважає Веніславський.

За його словами, оприлюднення особистих даних, серед іншого, може виконувати функцію певного громадського тиску на ухилянта. Аби всі могли бачити, що, наприклад, хтось зі знайомих, друзів, рідних ухиляється від призову за мобілізацією.

При цьому як тільки громадянин виконає своє зобов'язання, інформацію з реєстру буде вилучено.

Порушення захисту персональних даних

Покищо основна проблема майбутнього законопроєкту — можливе порушення закону про захист персональних даних. Тому наразі тривають консультації, як цього уникнути.

"Ми розуміємо, що є багато військовозобов'язаних, які мають однакові ПІБ. Можливо, треба додати ще місце чи рік народження. Ми ведемо консультації з правозахисниками та відповідними органами державної влади, щоб усе відповідало міжнародним стандартам у галузі прав людини.

Як тільки ми ці всі питання урегулюємо та отримаємо відповідні висновки, то я думаю, що можна буде його реєструвати. Тобто він майже готовий. Тож як тільки отримаю від всіх, скажімо, експетрів, а також органів влади, те, що цей законопроєкт не буде порушувати безпеку персональних даних, то ми зможемо його зареєструвати", — розповів Веніславський.

Коли законопроєкт буде готовий

Варто зауважити, що документ ще не зареєстрований у Верховній Раді, оскільки над ним досі ведеться робота і є нюанси, які потребують доопрацювання. Зараз ідуть відповідні консультації.

Веніславський зазначає, що законопроєкт буде готовий не раніше ніж за 1-2 місяці.

"Зараз розробка такого реєстру знаходиться лише на рівні законодавчої ініціативи, а конкретні законопроєкти будуть десь через місяць або два", — додав нардеп.

Далі він має бути зареєстрований у ВР і відповідно за нього мають проголосувати більшість депутатів.

Нагадаємо, ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Раніше представник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що чекатиме на тих, хто намагається незаконно втекти з України.

Також, ми розповідали, чи можуть мобілізувати ухилянта, який був засуджений за ухилення від призову та відбув покарання.