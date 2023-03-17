Чи можуть призвати засуджених за ухилення від мобілізації — пояснення Міноборони

За нормами українського законодавства ухилення від мобілізації є нетяжким злочином

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Попри це є громадяни, які намагаються уникнути служби в армії, за що можуть бути засуджені.

"Судово-юридична газета" з посиланням на відповідь Міністерства оборони України пояснює, чи можуть мобілізувати ухилянта після відбування покарання.

Як повідомив заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України Марк Андрусяк, п. 9 ст. 14 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" покладає на комісії з питань приписки обов’язок по взяттю на військовий облік громадян, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі до позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання.

За результатами медичного огляду громадянин України може бути взятий на військовий облік, попри те, що він раніше був засуджений за нетяжкий злочин.

Згідно з пунктом 4 статті 12 Кримінального кодексу, нетяжким злочином є діяння, за вчинення якого передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 тисяч гривень) або позбавлення волі на строк не більше 5 років.

Виключенню з військового обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі статтею 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період) Кримінального кодексу України, покарання за скоєння цього злочину передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Тобто ухилення від призову на військову службу під час мобілізації вважається нетяжким злочином.

Таким чином, якщо громадянин був засуджений до позбавлення волі за вчинення нетяжкого злочину і перебуває у військовому запасі, то він підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Водночас, громадянами із непогашеною судимістю не можуть укомплектовувати підрозділи ЗСУ. Таким чином, засудженого все ж таки не можуть мобілізувати, поки у нього не закінчився випробувальний термін.

Раніше ми розповідали, що під час дії воєнного стану в країні можна не приходити до ТЦК за повісткою лише з трьох поважних причин.

Також варто знати, якщо призовник проігнорував вручену йому повістку, що була видана з метою уточнення військово-облікових даних, на нього чекає адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, адвокат Андрій Карпенко розповів, що робити мобілізованим, яким віра не дозволяє брати зброю до рук та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання.