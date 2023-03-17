Могут ли призвать осужденных за уклонение от мобилизации — объяснение Минобороны

По нормам украинского законодательства уклонение от мобилизации является не тяжким преступлением

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это, есть граждане, которые пытаются избежать службы в армии, за что могут быть осуждены.

"Судебно-юридическая газета" со ссылкой на ответ Министерства обороны Украины разъясняет, могут ли мобилизовать уклоняющегося после отбывания наказания.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Марк Андрусяк, п. 9 ст. 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе" возлагает на комиссии по вопросам приписки обязанность по взятию на военный учет граждан, которые ранее были приговорены к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, не тяжкого преступления, в том числе к лишению свободы с освобождением от отбывания наказания.

По результатам медицинского осмотра гражданин Украины может быть взят на военный учет, несмотря на то, что он был ранее судим за не тяжкое преступление.

Согласно пункту 4 статьи 12 Уголовного кодекса, не тяжким преступлением является деяние, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 тысяч гривен) или лишение свободы на срок не более 5 лет.

Исключению из военного учета в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки подлежат граждане Украины, ранее осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Согласно статье 336 (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период) Уголовного кодекса Украины, наказание за совершение этого преступления предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

То есть уклонение от призыва на военную службу при мобилизации считается не тяжким преступлением.

Таким образом, если гражданин был приговорен к лишению свободы за совершение не тяжкого преступления и находится в военном запасе, он подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

В то же время гражданами с непогашенной судимостью не могут укомплектовывать подразделения ВСУ. Таким образом, осужденного все же не могут мобилизовать, пока у него не истек испытательный срок.

Ранее мы рассказывали, что во время действия военного положения в стране можно не приходить в ТЦК по повестке только по трем уважительным причинам.

Также следует знать, если призывник проигнорировал врученную ему повестку, выдаваемую с целью уточнения военно-учетных данных, его ждет административная ответственность.

Напомним, адвокат Андрей Карпенко рассказал, что делать мобилизованным, которым вера не позволяет брать оружие в руки и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.