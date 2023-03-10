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Якщо військовий вимагає документи на вулиці: як правильно діяти

10 березня 2023 06:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Чи можуть військові на вулиці просити документи на перевірку — адвокат дав пояснення
Українцям нагадали, що військових зобов'язали носити бодікамери
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

У зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією цивільні часто стикаються з військовими. Не рідко у чоловіків призовного віку військовослужбовці просять пред'явити документи, що засвідчують особу. 

Чи має право військовий вимагати показати документи на вулиці та що робити у такому випадку цивільному, розповів адвокат Ростислав Кравець у коментарі ТСН.ua

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Як зазначив експерт, за законом військовослужбовці та представники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) неуповноважені на перевірку документів та перевірку безпосередньо осіб.

Проте, якщо військовослужбовець на вулиці просить перевірити документи або в іншому громадському місці, не потрібно сперечатися з ним. Потрібно просто подякувати за таку увагу і йти далі. Затримувати вас він також не має права.

Кравець нагадав, що військових зобов'язали носити бодікамери. Військовозобов'язаний під час спілкування з військовим може поцікавитися, чи ввімкнена вона, щоб надалі мати докази. Ви також можете самостійно фільмувати на телефон те, що відбувається.

Що робити, якщо військовий просить документи на вулиці

Водночас важливо пам'ятати, що на блокпостах та при в'їзді в місто військовослужбовці мають право зупинити авто, перевірити його та попросити громадянина пред'явити документи.

На вулиці та в громадських місцях документи на перевірку необхідно надавати тільки представнику поліції. Та й то якщо він представиться та повідомить про причини перевірки.

У разі якщо до вас підійшли представник ТЦК та поліцейський з проханням надати документи, вам можуть виписати повістку для уточнення даних чи проходження медичного огляду. Однак ви можете від неї відмовитися, якщо вже перебуваєте на обліку в іншому ТЦК. 

"У разі, якщо там інший ЦК хоче запросити вас кудись, то сказати "вибачайте, я перебуваю на обліку в іншому ЦК, я не зможу виконати вашу незаконну вимогу". Тому що ніхто не може бути примушений виконувати явно злочинний наказ. І за це ніхто не несе відповідальності відповідно до норм Конституції", — сказав Кравець.

Важливо: якщо ТЦК, у якому ви перебуваєте на обліку, просить з'явитися, то необхідно приїхати в час, який зазначений у повістці, для проходження медичного огляду або уточнення даних.

Чи можуть військові перевіряти документи

Нагадаємо, якщо призовник проігнорував вручену йому повістку, що була видана з метою уточнення військово-облікових даних, на нього чекає адміністративна відповідальність.

Також, ми писали, в Міноборони заявили, що вручення повісток на вулиці — законне. За словами очільника відомства, так відбувається, бо багато хто з чоловіків призовного віку не живуть за місцем реєстрації та не стали на облік у місцевих центрах комплектування.

Окрім цього, важливо знати, що з першого січня 2023 року військовозобов'язаним громадянам почали видавати повістки нового зразка. Що про них відомо, як вони виглядають та чи можна відмовитися від отримання повістки старого зразка — читайте в нашому матеріалі.

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