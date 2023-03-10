Могут ли военные на улице просить документы на проверку — адвокат объяснил

Если военный требует документы на улице: как правильно действовать
В связи с военным положением и всеобщей мобилизацией гражданские часто сталкиваются с военными. Не редко у мужчин призывного возраста военнослужащие просят предъявить документы, удостоверяющие личность.
Вправе ли военный требовать показать документы на улице и что делать в таком случае гражданскому, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН.ua.
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Как отметил эксперт, по закону военнослужащие и представители территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП) не уполномочены на проверку документов и проверку лиц.
Однако если военнослужащий на улице просит проверить документы или в другом общественном месте, не нужно спорить с ним. Нужно просто поблагодарить за такое внимание и идти дальше. Задерживать вас он тоже не имеет права.
Кравец напомнил, что военных обязали носить бодикамеры. Военнообязанный во время общения с военным может поинтересоваться, включена ли она, чтобы иметь доказательства. Вы также можете самостоятельно снимать на телефон происходящее.
В то же время, важно помнить, что на блокпостах и при въезде в город военнослужащие имеют право остановить авто, проверить его и попросить гражданина предъявить документы.
На улице и в общественных местах документы на проверку необходимо предоставлять только представителю полиции. Да и то, если он представится и сообщит о причинах проверки.
Если к вам подошли представитель ТЦК и полицейский с просьбой предоставить документы, вам могут выписать повестку для уточнения данных или прохождения медицинского осмотра. Однако вы можете от нее отказаться, если уже состоите на учете в другом ТЦК.
"В случае, если там другой ЦК хочет пригласить вас куда-то, то сказать "извините, я нахожусь на учете в другом ЦК, я не смогу выполнить ваше незаконное требование". Потому что никто не может быть принужден выполнять явно преступный приказ. И за это никто не несет ответственности в соответствии с нормами Конституции", — сказал Кравец.
Важно: если ТЦК, в котором вы состоите на учете, просит явиться, то необходимо приехать на время, указанное в повестке, для прохождения медицинского осмотра или уточнения данных.
Напомним, если призывник проигнорировал врученную ему повестку, изданную с целью уточнения военно-учетных данных, его ждет административная ответственность.
Также, мы писали, в Минобороны заявили, что вручение повесток на улице законно. По словам главы ведомства, так происходит, потому что многие мужчины призывного возраста не живут по месту регистрации и не стали на учет в местных центрах комплектования.
Кроме этого, важно знать, что с первого января 2023 военнообязанным гражданам начали выдавать повестки нового образца. Что о них известно, как они выглядят и можно ли отказаться от получения повестки старого образца — читайте в нашем материале.