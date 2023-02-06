Олексій Резніков пояснив, чому на вулиці почали вручати повістки

Міністр оборони України Олексій Резніков

В Міноборони заявили, що вручення повісток на вулиці — законне. За словами очільника відомства, так відбувається, бо багато хто з чоловіків призовного віку не живуть за місцем реєстрації та не стали на облік у місцевих центрах комплектування.

Про це Олексій Резніков розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Що потрібно знати

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що працівники військкомату змушені видавати повістки чоловікам призовного віку на вулиці, оскільки багато з них не живуть за місцем своєї реєстрації та не стали на облік у місцевих центрах комплектування.

"Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого здорового, йому дається повістка і він зобов’язаний з’явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з’явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "так, вік у мене призовний, але в мене є якісь застереження, або в мене 4 дітей". Окей, прийди, покажи і все", — заявив Резніков.

За словами міністра, найбільше добровольців було у лютому-березні, проте всі повинні розуміти, що зараз триває мобілізація і якщо чоловік придатний до призову — він має бути готовим до служби в ЗСУ.

"Є певні норми, які там вказані по чисельності, Генеральний штаб їх знає і ми працюємо в цих нормах. Йде системна й планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже, гинуть наші хлопці й дівчата, також поранені є", — розповів Резніков.

Нагадаємо, раніше військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко роз'яснив, чому чоловіки дедалі частіше отримують повістки на блокпостах, вулиці та інших громадських місцях.