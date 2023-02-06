Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Вручати повістки можуть і на вулиці: в Міноборони розповіли, чому так відбувається arrow

Вручати повістки можуть і на вулиці: в Міноборони розповіли, чому так відбувається

6 лютого 2023 09:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Олексій Резніков пояснив, чому на вулиці почали вручати повістки
Міністр оборони України Олексій Резніков
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

В Міноборони заявили, що вручення повісток на вулиці — законне. За словами очільника відомства, так відбувається, бо багато хто з чоловіків призовного віку не живуть за місцем реєстрації та не стали на облік у місцевих центрах комплектування.

Про це Олексій Резніков розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Читайте також:

Що потрібно знати

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що працівники військкомату змушені видавати повістки чоловікам призовного віку на вулиці, оскільки багато з них не живуть за місцем своєї реєстрації та не стали на облік у місцевих центрах комплектування.

"Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого здорового, йому дається повістка і він зобов’язаний з’явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з’явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "так, вік у мене призовний, але в мене є якісь застереження, або в мене 4 дітей". Окей, прийди, покажи і все", — заявив Резніков.

За словами міністра, найбільше добровольців було у лютому-березні, проте всі повинні розуміти, що зараз триває мобілізація і якщо чоловік придатний до призову — він має бути готовим до служби в ЗСУ.

"Є певні норми, які там вказані по чисельності, Генеральний штаб їх знає і ми працюємо в цих нормах. Йде системна й планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже, гинуть наші хлопці й дівчата, також поранені є", — розповів Резніков.

Нагадаємо, раніше військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко роз'яснив, чому чоловіки дедалі частіше отримують повістки на блокпостах, вулиці та інших громадських місцях.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:43 Окупанти 37 разів за добу обстріляли Херсонщину: гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків

09:31 За час війни загинуло понад 1300 мирних жителів Донеччини: минулої доби знову постраждав Бахмут

09:23 Індексація пенсій: хто з українців отримає від 500 грн підвищення

09:10 ​​​​​​​Російські підрозділи під Бахмутом не взаємодіють між собою: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на фронті

08:49 Папа Римський заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та путіним

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:46 ​​​​​​​Перший канадський танк Leopard для ЗСУ прибув до Польщі

08:23 "Нова пошта" нагадала, хто може відправляти посилки безкоштовно

08:20 Резніков заявив, що не отримував пропозиції від Зеленського очолити Мінстратегпром

08:16 ​​​​​​​ЗСУ ліквідували за добу понад 800 окупантів: Генштаб назвав нові втрати рф

08:00 Нові виклики та волонтерство: Анна Завертайло про ресторанний бізнес після перемоги

Новина з відео

21:24 Україна запровадила санкції проти атомної галузі росії

Новина з відео

21:10 "Джек міг вижити": науковці провели експеримент щодо кінцівки фільму "Титанік"

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Новина з відео

19:50 "Ти здохнеш, і всім пох*й": дружина окупанта поскаржилася на ставлення командування до солдатів

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 лютого: Ракам — сильний стрес, Рибам — фінансовий прибуток

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:02 В Рені ледь не затонула румунська баржа з 890 тоннами зерна: деталі подіїіваьл4

Новина з відео

13:43 Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям

Новина з відео

23:48 Всі в теплому одязі та нормальному стані: Лубінець показав, як окупантів повертали у рф

Новина з відео

23:22 Окупанти стягують техніку та десятки тисяч військових до околиць Маріуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 У США збили китайську кулю-шпигуна

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Ексклюзив

09:24 Як зміняться ціни на пальне в Україні після запровадження ембарго ЄС на російські нафтопродукти

08:00 Секонд-хенди захоплюють ринок одягу

20:20 День народження Facebook: сім найгучніших скандалів соцмережі Марка Цукерберга

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Актуальне по темі

None 6 Лютий 09:44

Окупанти 37 разів за добу обстріляли Херсонщину: гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків

None 6 Лютий 09:32

Індексація пенсій: хто з українців отримає від 500 грн підвищення

None 6 Лютий 09:03

Папа Римський заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та путіним

None 6 Лютий 09:06

"Нова пошта" нагадала, хто може відправляти посилки безкоштовно

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB