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Вручать повестки могут и на улице: в Минобороны рассказали, почему так происходит

6 февраля 2023 09:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Алексей Резников объяснил, почему на улице начали вручать повестки
Министр обороны Украины Алексей Резников
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В Минобороны заявили, что вручение повесток на улице законно. По словам главы ведомства, так происходит, потому что многие мужчины призывного возраста не живут по месту регистрации и не стали на учет в местных центрах комплектования.

Об этом Алексей Резников рассказал в интервью "Украинской правде".

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Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что работники военкомата вынуждены выдавать повестки мужчинам призывного возраста на улице, поскольку многие не живут по месту своей регистрации и не стали на учет в местных центрах комплектования.

"Если они видят мужчину призывного возраста, живого здорового, ему дается повестка и он обязан явиться. Это же не значит, что завтра он будет мобилизован. Он должен показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "да, возраст у меня призывной, но у меня есть какие-то предостережения, или у меня 4 детей". Окей, приди, покажи и все", — заявил Резников.

По словам министра, больше всего добровольцев было в феврале-марте, однако все должны понимать, что сейчас идет мобилизация и если мужчина пригоден к призыву — он должен быть готов к службе в ВСУ.

"Есть определенные нормы, которые там указаны по численности, Генеральный штаб их знает и мы работаем в этих нормах. Идет системная и плановая работа, пополнение запасов, восстановление потерь, ведь погибают наши ребята, также раненые есть", — рассказал Резников.

Напомним, ранее военный комиссар Львовской области Александр Тищенко разъяснил, почему мужчины все чаще получают повестки на блокпостах, улице и других общественных местах.

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