Алексей Резников объяснил, почему на улице начали вручать повестки

Министр обороны Украины Алексей Резников

В Минобороны заявили, что вручение повесток на улице законно. По словам главы ведомства, так происходит, потому что многие мужчины призывного возраста не живут по месту регистрации и не стали на учет в местных центрах комплектования.

Об этом Алексей Резников рассказал в интервью "Украинской правде".

Что нужно знать

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что работники военкомата вынуждены выдавать повестки мужчинам призывного возраста на улице, поскольку многие не живут по месту своей регистрации и не стали на учет в местных центрах комплектования.

"Если они видят мужчину призывного возраста, живого здорового, ему дается повестка и он обязан явиться. Это же не значит, что завтра он будет мобилизован. Он должен показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "да, возраст у меня призывной, но у меня есть какие-то предостережения, или у меня 4 детей". Окей, приди, покажи и все", — заявил Резников.

По словам министра, больше всего добровольцев было в феврале-марте, однако все должны понимать, что сейчас идет мобилизация и если мужчина пригоден к призыву — он должен быть готов к службе в ВСУ.

"Есть определенные нормы, которые там указаны по численности, Генеральный штаб их знает и мы работаем в этих нормах. Идет системная и плановая работа, пополнение запасов, восстановление потерь, ведь погибают наши ребята, также раненые есть", — рассказал Резников.

Напомним, ранее военный комиссар Львовской области Александр Тищенко разъяснил, почему мужчины все чаще получают повестки на блокпостах, улице и других общественных местах.