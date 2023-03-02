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Проігнорували повістку — чекайте покарання: що загрожує за неявку до ТЦК для уточнення даних

2 березня 2023 19:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Яке покарання загрожує українцям, які проігнорували повістку — роз'яснення юристів
Що говорить закон про призовників, котрі не з’являться у ТЦК, та яке покарання на них очікує
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

В Україні вже понад рік триває воєнний стан і разом з ним загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані віком від 18 до 60 років отримують різного виду повістки. 

Якщо призовник проігнорував вручену йому повістку, що була видана з метою уточнення військово-облікових даних, на нього чекає адміністративна відповідальність. Яка саме пояснюють фахівці Безоплатної правової допомоги

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Неявка до ТЦК для уточнення даних — покарання

За ігнорування повістки та не явку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних військовозобов'язаному загрожує штраф. 

"Станом на лютий 2023 року він становить 3400 5100 грн (від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян)", — наголошують юристи.

Неявка до ТЦК для уточнення даних — покарання

Хто приймає рішення про стягнення штрафу 

Як пояснюють юристи, розглядають справи про адміністративні правопорушення та приймають рішення про накладення штрафу безпосередньо керівники ТЦК та СП. 

"Керівник ТЦК має видати постанову про накладення штрафу. Її копія вручається протягом трьох днів під розписку або надсилається людині, якій вона винесена", — пояснюють фахівці.

Як швидко потрібно буде сплатити штраф

Сплатити штраф можна протягом 15 днів з вручення копії постанови. В ТЦК необхідно принести квитанцію про оплату або її копію посадовій особі, яка винесла постанову про штраф. На це дається три робочі дні від закінчення строку передбаченого для оплати штрафу.

При цьому сплата не позбавляє від обов’язку з’явитися до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. 

Що буде, якщо вчасно не сплатити штраф

Юристи підкреслюють, якщо штраф не сплатити вчасно, то постанову про штраф передадуть до державної виконавчої служби. Сума тоді зросте вдвічі. Крім цього потрібно буде врахувати ще й виконавчі витрати. 

Що буде, якщо вчасно не сплатити штраф

Чи можна оскаржити рішення керівника ТЦК

Постанову можна оскаржити. На це є 10 днів з моменту її винесення. Проте, якщо призовник не зможе довести, що не з'явився до ТЦК з поважних причин, то в цьому немає сенсу. 

Сплатити штраф можна протягом 15 днів з вручення копії постанови. Якщо її оскаржити, то є ще стільки ж часу з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Раніше начальник Львівського обласного центра комплектування (раніше — військкомату) полковник Олександр Тіщенко розповів, яка відповідальність чекає на чоловіків-ВПО, які не стали на облік у ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, в Міноборони заявили, що вручення повісток на вулиці — законне. За словами очільника відомства, так відбувається, бо багато хто з чоловіків призовного віку не живуть за місцем реєстрації та не стали на облік у місцевих центрах комплектування.

Також юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки

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