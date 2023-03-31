Для уклонистов от призыва готовят новое наказание — законопроект

В настоящее время в ВР работают над будущим законопроектом

В Украине уже более года продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны. Несмотря на множество добровольцев, есть и те военнообязанные мужчины, которые сознательно уклоняются от службы в армии. Из-за чего власти ищут новые рычаги давления.

Так, по словам нардепа, члена комитета Совета по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представителя президента в парламенте Федора Вениславского, продолжается работа над законопроектом по созданию так называемого реестра уклонистов от мобилизации. Таким образом, планируется сделать данные тех, кто уклоняется от призыва публично доступными.

Читайте также:

В чем суть законопроекта и как он будет работать

Вениславский объяснил, как будет работать закон, если его примут. Так документ предусматривает внесение изменений в закон о реестре военнообязанных, где отдельно планируется создать подреестр или субрегистр (в настоящее время еще ведутся дискуссии).

"Смысл такого реестра состоит в том, чтобы представители ТЦК имели право обнародовать личные данные призывника, если он был проинформирован о необходимости явиться в ТЦК, но проигнорировал такое уведомление, например, дважды подряд. Речь идет о таких личных данных как имя, фамилию и тому подобное", — объяснил нардеп журналистам.

Он подчеркнул, что если призывник подписал повестку, но не явился в ТЦК, значит, он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность. А значит, должно за это нести ответственность.

"Фактически это лицо не выполнило свой конституционный долг, поэтому об этом человеке должны знать в обществе", — считает Вениславский.

По его словам, обнародование личных данных, среди прочего, может выполнять функцию определенного общественного давления на уклониста. Чтобы все могли видеть, что, например, кто из знакомых, друзей, родных уклоняется от призыва за мобилизацией.

При этом как только гражданин выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята.

Нарушение защиты персональных данных

Пока основная проблема будущего законопроекта — возможное нарушение закона о защите персональных данных. Поэтому продолжаются консультации, как этого избежать.

"Мы понимаем, что есть много военнообязанных, имеющих одинаковые ФИО. Возможно, нужно добавить еще место или год рождения. Мы ведем консультации с правозащитниками и соответствующими органами государственной власти, чтобы все соответствовало международным стандартам в области прав человека".

Как только мы все эти вопросы урегулируем и получим соответствующие выводы, то я думаю, что можно будет его регистрировать. То есть, он почти готов. Так как только получу от всех, скажем, экспертов, а также органов власти, то, что этот законопроект не будет нарушать безопасность персональных данных, мы сможем его зарегистрировать", — рассказал Вениславский.

Когда законопроект будет готов

Следует заметить, что документ еще не зарегистрирован в Верховной Раде, поскольку над ним до сих пор ведется работа и есть нюансы, требующие доработки. Сейчас ведутся соответствующие консультации.

Вениславский отмечает, что законопроект будет готов не раньше чем за 1-2 месяца.

"Сейчас разработка такого реестра находится на уровне законодательной инициативы, а конкретные законопроекты будут где-то через месяц или два", — добавил нардеп.

Далее он должен быть зарегистрирован в ВР и соответственно за него должно проголосовать большинство депутатов.

Напомним, мы писали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Ранее представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что будет ждать тех, кто пытается незаконно сбежать из Украины.

Также мы рассказывали, могут ли мобилизовать уклониста, который был осужден за уклонение от призыва и отбыл наказание.